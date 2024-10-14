"Немає вже ким поповнювати": у Раді пояснили причини масштабних "облав" ТЦК (відео)

Військкоми провели рейди по розважальних та торгівельних закладах України, тому що на фронті є нестача людей, заявив нардеп Олександр Федієнко.

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Генеральний штаб ЗСУ, Міністерство оборони, військовослужбовці повинні більше розповідати українцям про реальну ситуацію з мобілізацією та про події на фронті. У такому випадку з'явиться розуміння, чому працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) провели серію рейдів на розважальних та торгівельних закладах. Причиною таких дій є продовження війни, яка не завершиться найближчим часом. Про своє ставлення до рейдів ТЦК та до "бусифікації" народний депутат та член комітет з нацбезпеки Олександр Федієнко розповів у ефірі "Радіо Свобода".

Масові облави ТЦК - нардеп Федієнко про проблеми мобілізації див. з 10:01

Федієнко прокоментував публікацію у власному Telegram-каналі, у якій він припустив, що рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи" — це нагадування жителям столиці про те, що російсько-українська війна триває і "і натяку на завершення" він не бачить. Політик не може розповісти всіх деталей, які чує на засіданнях комітету з нацбезпеки та від військових. Однак, на його думку, громадяни мають отримувати більше інформації про реальну ситуацію на фронті і про нестачу бійців у підрозділах. З цієї точки зору ТЦК мають повне право проводити рейди: таким чином вони контактують з громадянами, які ухиляються від виконання обов'язків і досі не стали на військовий облік чи не оновили дані.

"У нас є проблема в тому, що немає вже ким поповнювати військові формування. Хлопці там третій рік на війні, вони теж хочуть сходити на концерт Океану Ельзи, сходити до ресторанів. Там треба поповнення, а поповнення не надходить", — зауважив нардеп.

Політик наголосив, що ТЦК працюють відповідно до чинного законодавства і дії військкомів — це нагадування для громадян України. При цьому Федієнко не підтвердив, що відбувся "провал мобілізації". З його слів, у ЗСУ є потреба "в доукомплектуванні". Також нардеп запевнив, що категорично протестує проти "бусифікації" та інших порушень, які можливі при призові, наприклад, якщо є обмеження по стану здоров'я: закликав звертатись безпосередньо до нього і він допоможе розв'язати проблему.

Масові облави ТЦК — деталі

Зазначимо, починаючи з 12 жовтня, у ЗМІ та соцмережах з'явились повідомлення про рейди працівників терцентрів комплектування по місцях масового скупчення чоловіків. Один з таких рейдів відбувся під час концерту на честь 30-річчя гурту "Океан Ельзи". На відео з місця подій бачимо людей у військовій формі, які перевіряють документи у громадян. На одному з відео — чоловік, який кричав та опирався під час спілкування та можливого затримання. Аналогічні події відбулись у Хмельницькому, Львові, Дніпрі, Черкасах, Кривому Розі, Одесі, у Броварах в Київській області, розповів Фокус. З'явилась також реакція обласних терцентрів комплектування: на сторінках Facebook вони інформували, що проводять заходи оповіщення та перевірку військових документів відповідно до закону України.

Нагадуємо, 13 жовтня львівський адвокат розповів про рейд ТЦК у спортзали обласного центру. Напередодні військкоми навідались у нічний клуб, який працював під час комендантської години.