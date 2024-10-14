После рейдов ТЦК: репортеры проверили, как VIP-заведения Киева готовятся к проверкам

Столичные и загородные заведения сдержанно реагируют на облавы на военнообязанных и ищут, как прятать клиентов на случаи визитов.

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После рейда ТЦК и проверку документов военнообязанных после концерта "Океана Эльзы" в Киеве и облавы ТЦК в некоторых других развлекательных заведениях столицы и в других регионах живо обсуждают в соцсетях и СМИ. Журналисты "Телеграфа" под видом тайных покупателей узнали, как реагируют в отдельных VIP-заведениях на участившиеся рейды и возможно ли выйти военнообязанным мужчинам "в свет", спрятавшись от рейдов.

Рейд после концерта группы "Океан Эльзы"

Для этого репортеры издания позвонили в пять известных комплексов и заведений, где продолжает отдыхать платежеспособная публика из Киева и области. В то же время их интересовало, соблюдают ли закон такие статусные локации, если ТЦК и полицейские приходят туда с проверками.

Какова ситуация в стриптиз-клубах

В мужском клубе "Гарем" уверяют, что ситуация с групповым отдыхом — "спокойная". В самом заведении и вблизи него массированной проверки клиентов еще не было. Поэтому работники уверяют, что для посетителей "все будет спокойно", а в заведении работает охрана, которая следит за дресс-кодом визитеров.

В джентльмен-клубе "Звездный носорог" (развлекательное заведение работает в центре города и в Соломенском районе столицы) можно забронировать столик. Там говорят, что ТЦК и полицию пока там не видели.

Впрочем, по словам сотрудников "Носорога", заведение строго работает до комендантского часа, а в прошлую субботу (когда скандал с облавами на уклонистов только набирал обороты) число посетителей уже заметно сократилось. Вероятно, это произошло из-за страха насчет проверок документов. Хотя субботними вечерами зал полон.

Загородные сауны переждали рейд

Как выяснили журналисты "Телеграфа", на днях в загородный банноресторанный комплекс "Зверобой" в Зазимье Броварского района с проверкой наведывались сотрудники ТЦК и полиция.

Владельцы оперативно закрыли комплекс на вход для всех посетителей и переждали с клиентами неожиданный визит военных и правоохранителей.

В разговоре с репортерами издания менеджеры заведения уверяют, что по-прежнему можно спокойно бронировать и банные помещения, и гостиничные номера. Комплекс продолжает работать в привычном тихом режиме. Сработает ли такая тактика с закрытием данной локации во время нового рейда, неизвестно.

Некоторые заведения "закрывают" территорию

В 4-х звездочном гостиничном комплексе "Баккара" в Гидропарке менеджеры рассказали, что рейдов-проверок у них пока не было. Можно забронировать зал под частную вечеринку и остаться на ночь.

Относительно же вероятных внезапных визитов ТЦК, в отеле тоже успокаивают потенциальных клиентов, уверяя, что посторонние лица якобы не будут иметь доступа к этой частной территории.

В загородной зоне отдыха Shelest (возле села Лебедевка на берегу Киевского моря, где суточная аренда домика стоит 19 500 грн) визитов военных и силовиков пока не было. Однако в заведении уверяют, что, несмотря на закрытый статус территории, работники комплекса для отдыха не будут препятствовать ТЦК.

"Конечно, мы не можем препятствовать. Пока что прецедентов не было (рейдов. — ред.), все было нормально. Но у нас нет какой-то особой защиты, так же, как и у других комплексов. Мы все перед законом равны. Пока что у нас таких гостей не было", — сообщают в "Шелесте". Но они говорят, что ТЦК и полиция не будут заглядывать в баню и нарушать приватность, а вот работники заведения смогут туда заходить и информировать о проверке.

Ресторан "Велюр" нардепа Николая Тищенко до сих пор закрыт

После информации, что киевский ресторан опального нардепа Николая Тищенко "Велюр" на Павла Скоропадского перестал работать, заведение, похоже, так и не возобновило свою полноценную работу.

Официальный сайт ресторана не работает, телефоны, находящиеся в открытом доступе, "не обслуживаются", а последнее сообщение на странице ресторана в соцсети датировано сентябрем 2022 года. Хотя одновременно там указывается, что заведение "открыто".

Мнение юристов

Юристы отмечают, что рейды ТЦК являются вполне законными. В частности, по словам адвоката Юрия Танасийчука, меры принуждения, которые состоялись после концерта "Океана Эльзы" в Киеве, были правомерными и коррелируются с законом о мобилизации, хотя и вызывают жаркие дискуссии в обществе.

Рейд ТЦК по заведениям Киева Фото: Соцсети

Напомним, Фокус писал о внезапном рейде ТЦК возле столичного Дворца спорта, где 11 октября проводила свое выступление группа "Океан Эльзы".