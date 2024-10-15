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Що буде в разі несплати штрафу ТЦК: пояснення Мін'юсту

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Фото: tvoemisto | В Мін'юсті роз'яснили санкції у випадку несплати штрафу від ТЦК

Військовозобов'язаним надають три доби для того, щоб забрати повістку з пошти.

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У разі несплати штрафу від територіального центру комплектування та соціальної підтримки до боржника вживаються заходи примусового виконання рішень шляхом звернення стягнення на його кошти та майно. Про це пише "Судово-юридична газета" з посиланням на Мін’юст.

Зазначається, що в цьому випадку у встановлений законодавством строк постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби (ДВС) за місцем проживання порушника, роботи або за місцеперебуванням його майна в порядку, встановленому законом. У цьому випадку державним виконавцем вживаються заходи примусового виконання рішень шляхом звернення стягнення на кошти та майно боржника.

Видання також зазначає: щоб забрати повістку з пошти, буде надано 3 дні. Після повернення повістки неврученою і проставлення відповідної відмітки поштою ТЦК зможе почати процедуру накладення штрафу.

Отже, штрафи, по суті, будуть "заочними", а постанова ТЦК є виконавчим документом. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення штраф має бути сплачено не пізніше як через 15 днів з дня вручення постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови – не пізніше як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Мобілізація, повістка, вручення повістки, штраф ТЦК Fullscreen
Відповідь Мін'юсту щодо штрафів ТЦК
Мобілізація, повістка, вручення повістки, штраф ТЦК Fullscreen
Мін'юст щодо штрафів ТЦК
Мобілізація, повістка, вручення повістки, штраф ТЦК Fullscreen
Лист Мін'юсту щодо штрафів
Мобілізація, повістка, вручення повістки, штраф ТЦК
Мобілізація, повістка, вручення повістки, штраф ТЦК
Мобілізація, повістка, вручення повістки, штраф ТЦК

Зазначимо, за інформацією юристів від 16 вересня штраф за неявку в ТЦК після отримання повістки значно виріс. Також штрафуватимуть юридичних осіб підприємств, які не надали відомості про працівників.

Нагадаємо, що за даними сервісу моніторингу Опендатабот, з кожним місяцем в Україні більшає справ щодо штрафів від ТЦК. Станом на 11 жовтня українські суди розглянули щонайменше 314 справ про оскарження штрафів від ТЦК.