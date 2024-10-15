Що буде в разі несплати штрафу ТЦК: пояснення Мін'юсту

Військовозобов'язаним надають три доби для того, щоб забрати повістку з пошти.

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У разі несплати штрафу від територіального центру комплектування та соціальної підтримки до боржника вживаються заходи примусового виконання рішень шляхом звернення стягнення на його кошти та майно. Про це пише "Судово-юридична газета" з посиланням на Мін’юст.

Зазначається, що в цьому випадку у встановлений законодавством строк постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби (ДВС) за місцем проживання порушника, роботи або за місцеперебуванням його майна в порядку, встановленому законом. У цьому випадку державним виконавцем вживаються заходи примусового виконання рішень шляхом звернення стягнення на кошти та майно боржника.

Видання також зазначає: щоб забрати повістку з пошти, буде надано 3 дні. Після повернення повістки неврученою і проставлення відповідної відмітки поштою ТЦК зможе почати процедуру накладення штрафу.

Отже, штрафи, по суті, будуть "заочними", а постанова ТЦК є виконавчим документом. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення штраф має бути сплачено не пізніше як через 15 днів з дня вручення постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови – не пізніше як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Відповідь Мін'юсту щодо штрафів ТЦК Мін'юст щодо штрафів ТЦК Лист Мін'юсту щодо штрафів

Зазначимо, за інформацією юристів від 16 вересня штраф за неявку в ТЦК після отримання повістки значно виріс. Також штрафуватимуть юридичних осіб підприємств, які не надали відомості про працівників.

Нагадаємо, що за даними сервісу моніторингу Опендатабот, з кожним місяцем в Україні більшає справ щодо штрафів від ТЦК. Станом на 11 жовтня українські суди розглянули щонайменше 314 справ про оскарження штрафів від ТЦК.