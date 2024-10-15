"Принудительная мобилизация" работает: командир ВСУ раскрыл результаты рейдов ТЦК на фронте (видео)

Военнослужащий Назарий Кишак предупредил, что без мобилизации украинцы "завтра будут окапываться в Киеве". Он выступил за призыв всех и обвинил половину общества в "транжирстве денег".

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Командир сводного подразделения 153 отдельной механизированной бригады Назарий Кишак поддержал рейды работников ТЦК в ресторанах и раскрыл способ избежать мобилизации таким образом. Об этом известно из его комментария в эфире телеканала "Киев" от 15 октября.

"Каждый человек привыкает к любой повседневной деятельности и работе в течение двух недель. Главное — это нормальная мотивация и четко объяснять человеку, что ты от него хочешь и что ты требуешь", — заверил военный.

Однако он отметил, что перед тем, как что-то требовать, людей необходимо обучать. Перед мобилизацией военнообязанным должны объяснять, чем они будут заниматься на службе.

"И мобилизованы должны быть все", — подчеркнул Кишак.

По его словам, украинцам нужно осознать, что сейчас под угрозой — целая нация и государство. Чтобы не быть мобилизованным после рейда работников ТЦК, следует самостоятельно пойти в ряды Сил обороны, пройти подготовку и выбрать для службы бригаду.

Командир подчеркнул, что не может половина общества воевать, а другая — искать причины этого не делать. Он назвал это "переброской ответственности", которой пользуется враг. РФ вкладывает миллионы во внесение деструктива и раскола среди украинцев.

Военнослужащий подтвердил, что поддерживает рейды работников ТЦК. Он пояснил, что каждый человек должен выполнить закон, который нельзя игнорировать. Минобороны одновременно сделало все возможное, чтобы облегчить процесс. Теперь значительно проще встать на учет или обновить свои данные, а потом остается лишь ждать своей очереди и готовиться к службе.

"Не может половина человечества воевать, а половина — сидеть в ресторанах и транжирить деньги на все, но не на дроны и не на помощь Вооруженным силам. У нас идет война. Если сейчас не принять решение и не мобилизоваться, то мы завтра будем окапываться в Киеве", — предупредил Кишак.

Он сообщил, что благодаря так называемой "принудительной мобилизации" реально улучшилась ситуация на некоторых направлениях. По словам защитника, это следствие того, что военнообязанные прошли подготовку и помогли держать оборону.

"Все идет хорошо, все в порядке. Просто эти внушения противника о "сразу мясо" — молодежь это читает, так и воспринимает. Потому что никто сейчас не фильтрует информацию, которую им подают", — заверил командир.

Он призвал не бояться ТЦК и поделился, что тех, кто до сих пор не мобилизовался, "мужчинами не назовет".

Напомним, заместитель комбата 5 ОШБр Алексей Тарасенко сравнил мобилизацию через ТЦК и путем рекрутинга. Он отметил, что добровольцам пытаются донести реальное положение вещей и объяснить условия службы.

В Минюсте объяснили, что происходит после неуплаты штрафа, наложенного ТЦК. Процедура штрафования может начаться, если военнообязанный за три дня не забрал повестку на почте, а на уплату дается всего 15 дней.