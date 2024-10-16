Під Луцьком мікроавтобус збив насмерть жінку: за кермом був працівник ТЦК, деталі (відео)
Місцеві жителі та свідки стверджують, що у мікроавтобусі перебували саме працівники ТЦК. Волинський обласний центр комплектування підтвердив факт причетності свого працівника до ДТП і відсторонив його від посади на час проведення слідства.
Під Луцьком мікроавтобус збив літню жінку, яка загинула на місці. За словами місцевих, в автомобілі начебто перебували працівники місцевого обласного ТЦК і СП, йдеться в сюжеті місцевого телеканалу АВЕРС.
За даними журналістів, ДТП сталася близько сьомої ранку у селищі Дачне, розташованому під Луцьком. Автобус їхав на великій швидкості та збив літню жінку, яка від зазнаних травм загинула на місці.
ЗМІ вказує, що на місці дорожньої-транспортної пригоди працює військова інспекція безпеки дорожнього руху (ВІБДР). Інформацію про перебування у машині, яка збила загиблу, працівників місцевого ТЦК вони не підтверджують, але й не спростовують. Наразі представники ВІБДР з'ясовують всі обставини ДТП.
Пізніше Волинський обласний ТЦК і СП оприлюднив заяву, в якій визнав, що в мікроавтобусі марки Renault дійсно перебували працівники Луцького районного територіального центру комплектування.
"Рішенням керівництва винуватець ДТП на час проведення службового розслідування та встановлення всіх причин і обставин, відсторонений від виконання службових обов’язків. Триває слідство", — йдеться у заяві.
Керівництво Волинського ОТЦК та СП висловило співчуття родині загиблої та закликали ЗМІ "не розповсюджувати неправдиву інформацію про начебто ще одну ДТП за участі військовослужбовців, в якому нібито загинула дитина."
Нагадаємо, 15 жовтня Нацрада озвучила свої вимоги, як ЗМІ треба висвітлювати ТЦК і мобілізацію. У держрегуляторі просять від медіа максимально обережно використовувати цитати у разі висвітлення якогось суперечливого випадку затримання людини представниками ТЦК. На думку Нацради, емоційні висловлювання у таких випадках є природними, а їхня поява в медіа з поширенням перекручується та надає їм перебільшеного значення.
16 жовтня представники столичного ТЦК зазначили про збільшення кількості добровольців після проведення масових рейдів. За словами представників одного з терцентрів комплектування Києва вважають, що рейди у публічних місцях сприяють підвищенню громадської свідомості. Там стверджують, що добровільно до них почали приходити більше людей.