Під Луцьком мікроавтобус збив насмерть жінку: за кермом був працівник ТЦК, деталі (відео)

Місцеві жителі та свідки стверджують, що у мікроавтобусі перебували саме працівники ТЦК. Волинський обласний центр комплектування підтвердив факт причетності свого працівника до ДТП і відсторонив його від посади на час проведення слідства.

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Під Луцьком мікроавтобус збив літню жінку, яка загинула на місці. За словами місцевих, в автомобілі начебто перебували працівники місцевого обласного ТЦК і СП, йдеться в сюжеті місцевого телеканалу АВЕРС.

За даними журналістів, ДТП сталася близько сьомої ранку у селищі Дачне, розташованому під Луцьком. Автобус їхав на великій швидкості та збив літню жінку, яка від зазнаних травм загинула на місці.

сюжет телеканалу АВЕРС про резонансну ДТП

ЗМІ вказує, що на місці дорожньої-транспортної пригоди працює військова інспекція безпеки дорожнього руху (ВІБДР). Інформацію про перебування у машині, яка збила загиблу, працівників місцевого ТЦК вони не підтверджують, але й не спростовують. Наразі представники ВІБДР з'ясовують всі обставини ДТП.

Пізніше Волинський обласний ТЦК і СП оприлюднив заяву, в якій визнав, що в мікроавтобусі марки Renault дійсно перебували працівники Луцького районного територіального центру комплектування.

"Рішенням керівництва винуватець ДТП на час проведення службового розслідування та встановлення всіх причин і обставин, відсторонений від виконання службових обов’язків. Триває слідство", — йдеться у заяві.

Заява ОТЦК Волинської області про смертельну ДТП під Луцьком (фото: скріншот з Facebook)

Керівництво Волинського ОТЦК та СП висловило співчуття родині загиблої та закликали ЗМІ "не розповсюджувати неправдиву інформацію про начебто ще одну ДТП за участі військовослужбовців, в якому нібито загинула дитина."

Нагадаємо, 15 жовтня Нацрада озвучила свої вимоги, як ЗМІ треба висвітлювати ТЦК і мобілізацію. У держрегуляторі просять від медіа максимально обережно використовувати цитати у разі висвітлення якогось суперечливого випадку затримання людини представниками ТЦК. На думку Нацради, емоційні висловлювання у таких випадках є природними, а їхня поява в медіа з поширенням перекручується та надає їм перебільшеного значення.

16 жовтня представники столичного ТЦК зазначили про збільшення кількості добровольців після проведення масових рейдів. За словами представників одного з терцентрів комплектування Києва вважають, що рейди у публічних місцях сприяють підвищенню громадської свідомості. Там стверджують, що добровільно до них почали приходити більше людей.