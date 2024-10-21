Трагічна ДТП у Києві з вантажівкою і маршруткою: є загибла, зросла кількість потерпілих (фото)

За попередніми даними, водій "Газелі" був тверезим. Чоловік стверджує, що у вантажівки відмовили гальма. Слідчі з'ясовують усі обставини інциденту.

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У понеділок, 21 жовтня, внаслідок ДТП за участі вантажівки та маршрутки у Солом'янському районі Києва госпіталізували шістьох осіб. Одна з постраждалих — 72-річна жінка — померла дорогою до лікарні. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, близько 10 години ранку 70-річний водій автомобіля "Газель", рухаючись по вул. Вадима Гетьмана, врізався в автобус "Атаман", який стояв на зупинці громадського транспорту та здійснював посадку і висадку пасажирів.

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За попередніми даними, водій "Газелі" був тверезим на момент аварії. З його слів, у вантажівки відмовили гальма.

"Попередньо, внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 6 пасажирів маршрутного автобуса. Одна з травмованих пасажирок – 72-річна жінка померла дорогою до лікарні. Точна кількість постраждалих ще встановлюється", — повідомили у прокуратурі.

Наразі слідчі з'ясовують усі обставини інциденту. Розпочато розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжкі тілесні ушкодження.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років, а також можливе позбавлення права керування транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, 11 жовтня у селі Чишки Львівської області сталася ДТП за участю автобуса, вантажівки та кількох легковиків. Від отриманих травм загинули троє осіб: водій та пасажир вантажівки, а також пасажир автобуса. Понад 30 людей дістали поранення.

7 жовтня на Закарпатті у ДТП загинув народний артист України Богдан Сташків.