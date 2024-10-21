Жахлива ДТП у Києві: вантажівка "влетіла" в маршрутку, багато постраждалих (фото)

За даними поліції, аварія сталася в Солом'янському районі столиці. Постраждали щонайменше четверо осіб. У соцмережах пишуть, що ДТП сталася на зупинці.

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Уранці 21 жовтня в Києві сталася аварія за участю вантажівки та маршрутного автобуса, внаслідок якої постраждали люди. На місце події вирушили правоохоронці та медики. Про це повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в місті Києві.

За попередньою версією правоохоронців, вантажівка марки "Газель" на великій швидкості врізалася в задню частину маршрутки. Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих.

У Києві вантажівка врізалася в автобус Фото: Національна поліція

"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вранці на вулиці Вадима Гетьмана, що в Солом'янському районі Києва. На місце події виїхали слідчі з розслідування ДТП Главку поліції, патрульні поліцейські та медики", — йдеться в повідомленні поліції.

У Києві вантажівка врізалася в автобус Фото: Національна поліція

Усі обставини ДТП встановлює поліція. На місці працюють усі профільні служби.

Судячи з опублікованих у соцмережах матеріалів, постраждали пасажири маршруту №421. ДТП сталася на зупинці.

Постраждали пасажири маршруту №421 Фото: OBOZ.UA

Як повідомили в патрульній поліції, через аварію на вулиці Вадима Гетьмана утворилися затори в напрямку Індустріального шляхопроводу. Водіїв просять врахувати цю ситуацію під час планування своїх маршрутів.

Нагадаємо, 16 жовтня повідомлялося, що під Луцьком мікроавтобус збив літню жінку, яка загинула на місці. За словами місцевих жителів, в автомобілі нібито перебували працівники місцевого обласного ТЦК і СП.