Жуткое ДТП в Киеве: грузовик "влетел" в маршрутку, много пострадавших (фото)

По данным полиции, авария произошла в Соломенском районе столицы. Пострадали как минимум четверо человек. В соцсетях пишут, что ДТП случилось на остановке.

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Утром 21 октября в Киеве произошла авария с участием грузовика и маршрутного автобуса, в результате которой пострадали люди. На место происшествия отправились правоохранители и медики. Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

По предварительной версии правоохранителей, грузовик марки "Газель" на большой скорости врезался в заднюю часть маршрутки. Известно о минимум четырех пострадавших.

В Киеве грузовик врезался в автобус Фото: Национальная полиция

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на улице Вадима Гетьмана, что в Соломенском районе Киева. На место происшествия выехали следователи по расследованию ДТП Главка полиции, патрульные полицейские и медики", — говорится в сообщении полиции.

В Киеве грузовик врезался в автобус Фото: Национальная полиция

Все обстоятельства ДТП устанавливаются полицией. На месте работают все профильные службы.

Судя по опубликованным в соцсетях материалам, пострадали пассажиры маршрута №421. ДТП произошло на остановке.

Пострадали пассажиры маршрута №421 Фото: OBOZ.UA

Как сообщили в патрульной полиции, из-за аварии на улице Вадима Гетьмана образовались пробки в направлении Индустриального путепровода. Водителей просят учесть эту ситуацию при планировании своих маршрутов.

Напомним, 16 октября сообщалось, что под Луцком микроавтобус сбил пожилую женщину, которая погибла на месте. По словам местных жителей, в автомобиле якобы находились работники местного областного ТЦК и СП.