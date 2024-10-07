У ДТП на Закарпатті загинув народний артист Богдан Сташків: подробиці (фото)

За даними поліції, 67-річний водій BMW не впорався з керуванням. Автомобіль виїхав на узбіччя і перекинувся. Богдан Сташків і ще один пасажир загинули на місці. Медики борються за життя дружини артиста.

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У понеділок, 7 жовтня, у Закарпатській області у дорожньо-транспортній пригоді загинув народний артист України Богдан Сташків. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації (ОВА) Світлана Онищук.

"Наш земляк загинув раптово, за життя дружини і досі борються медики", — написала вона в Facebook.

За даними поліції, автопригода сталася близько 14:10 на автодорозі "Нижні Ворота-Воловець-Міжгір’я" у Мукачівському районі.

67-річний житель міста Тисмениця, керуючи автомобілем BMW, не врахував безпечну швидкість, внаслідок чого втратив контроль над транспортним засобом. Автомобіль виїхав на узбіччя та перекинувся на дах.

В результаті аварії водій і його 59-річний пасажир загинули на місці. Ще одну пасажирку, 67-річну жінку, госпіталізували з місця події.

На Закарпатті у ДТП загинув народний артист Богдан Сташків Фото: Національна поліція На Закарпатті у ДТП загинув народний артист Богдан Сташків Фото: Національна поліція

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Призначено експертизи для встановлення всіх обставин трагедії. Триває слідство.

Що відомо про Богдана Сташківа

Богдан Сташків народився у Рогатинському районі. Тривалий час працював у Тисмениці, де керував місцевим відділом культури. Артист успішно гастролював по країнах Європи, Канаді та США, популяризуючи українську пісню за кордоном.

На початку 2000-х років він заснував дитячий конкурс-фестиваль "Захід-ХХІ століття" і активно займався науковими дослідженнями в галузі мистецтва та культури. Крім того, Сташків був відомий своєю благодійною діяльністю: побудував каплицю Спасіння Христового в Тисмениці та допомагав у будівництві й відновленні храмів на Прикарпатті.

Для військових, дітей із захворюваннями та людей з інвалідністю співак організовував благодійні концерти.

Нагадаємо, 29 вересня на Волині загинув капітан Збройних сил України, повний кавалер ордена "За мужність" Павло Чайка.

9 січня помер народний артист України, музикант і співак, засновник і організатор Міжнародного фестивалю сімейної творчості "Мелодія двох сердець" Віталій Білоножко.