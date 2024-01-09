Помер народний артист України та засновник популярного фестивалю Віталій Білоножко

У 1999 році разом із дружиною Світланою Білоножко співак заснував Міжнародний фестиваль сімейної творчості "Мелодія двох сердець".

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У вівторок, 9 січня, у віці 71 року помер народний артист України, музикант і співак, засновник і організатор Міжнародного фестивалю сімейної творчості "Мелодія двох сердець" Віталій Білоножко. Про це повідомляє пресслужба Буринської міської ради Сумської області.

"Ще влітку ми вітали Віталія Васильовича із сяйним ювілеєм, у спогадах разом занурювалися у світ його слобожанського дитинства, бажали гараздів, запрошували в гості до Буринського краю, тішилися його привітанням земляків... Віталій Білоножко завжди був бажаним гостем на Буринщині, його виступи на концертних сценах ставали справжнім святом для земляків, збирали сотні й тисячі поціновувачів", — ідеться в повідомленні міської адміністрації.

Віталій Васильович Білоножко народився 11 червня 1953 року в селі Слобода Буринського району Сумської області. У 1976 році закінчив Київський інститут культури.

Першими піснями, записаними співаком на радіо, стали твори Максима Дунаєвського "Все пройдет" та "Городские цветы". Згодом Білоножко знайшов собі постійних авторів — Олександра Злотника та Олександра Осадчого.

1994 року фірма "НАК" випустила дві компакт-касети під загальною назвою "Ярмарок", через рік — "Яблуневий туман". Відтоді Віталій почав концертувати разом зі своєю дружиною Світланою, колишньою солісткою оперети та ексдиктором УТ-1.

У 1995 році Віталію Білоножку надали звання народного артиста України.

Загалом Білоножко випустив шість альбомів в Україні, США та Канаді, також було видано антологію його творчості. У 1999 році разом із дружиною Світланою Білоножко став засновником популярного Міжнародного фестивалю сімейної творчості "Мелодія двох сердець".

Також Білоножко був кандидатом у народні депутати від партії "Сила і честь" на парламентських виборах 2019 року.

Нагадаємо, 22 серпня 2023 року на 81-му році життя помер легендарний італійський співак Тото Кутуньйо.