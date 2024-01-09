Умер народный артист Украины и основатель популярного фестиваля Виталий Билоножко

В 1999 году вместе с супругой Светланой Билоножко певец основал Международный фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец".

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Во вторник, 9 января, в возрасте 71 года скончался народный артист Украины, музыкант и певец, основатель и организатор Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец" Виталий Билоножко. Об этом сообщает пресс-служба Бурынского городского совета Сумской области.

"Еще летом мы поздравляли Виталия Васильевича с сияющим юбилеем, в воспоминаниях вместе погружались в мир его слободского детства, желали удачи, приглашали в гости в Буринский край, радовались его поздравлениям земляков… Виталий Билоножко всегда был желанным гостем на Бурынщине, его выступления на концертных сценах становились настоящим праздником для земляков, собирали сотни и тысячи ценителей", — говорится в сообщении городской администрации.

Виталий Васильевич Билоножко родился 11 июня 1953 года в селе Слобода Бурынского района Сумской области. В 1976 году окончил Киевский институт культуры.

Первые песни, записанные певцом на радио, стали произведения Максима Дунаевского "Все пройдет" и "Городские цветы". Впоследствии Билоножко нашел себе постоянных авторов – Александра Злотника и Александра Осадчего.

В 1994 году фирма "НАК" выпустила две компакт-кассеты под общим названием "Ярмарок", через год – "Яблуневий туман". С тех пор Виталий начал концертировать вместе со своей женой Светланой, бывшей солисткой оперетты и экс-диктором УТ-1.

В 1995 году Виталию Билоножко присвоили звание народного артиста Украины.

В общей сложности Билоножко выпустил шесть альбомов в Украине, США и Канаде, также была издана антология его творчества. В 1999 году вместе с супругой Светланой Билоножко стал основателем популярного Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец".

Также Билоножко был кандидатом в народные депутаты от партии "Сила и честь" на парламентских выборах 2019 года.

Напомним, 22 августа 2023 года на 81-м году жизни скончался легендарный итальянский певец Тото Кутуньо.