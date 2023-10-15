"Ушел в вечность": умер народный артист Украины Александр Востряков (фото, видео)

Многолетний солист Национальной оперы Украины и профессор НМАУ им. Чайковского умер в 79 лет. Попрощаться с Александром Востряковым можно будет 17 октября в парадном фойе Национальной оперы Украины.

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В 79 лет скончался народный артист Украины и известный оперный певец Александр Востряков. Причины смерти не называются. Всего два года назад артист отметил свое 55-летие своей творческой деятельности. О смерти певца сообщили в Национальной музыкальной академии им. П. И. Чайковского, где он преподавал много лет.

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Неизвестно, что стало причиной смерти артиста, который скончался 14 октября. Коллеги Александра Вострякова отмечают, что попрощаться с ним можно будет 17 октября в парадном фойе Национальной оперы Украины, где он много лет был солистом и исполнил множество музыкальных партий.

Александр Востряков Фото: Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

"С глубокой грустью извещаем, что ушел в вечность народный артист Украины, многолетний солист Национальной оперы Украины, профессор НМАУ им. Чайковского Александр Востряков. Выражаем соболезнования родным и близким выдающегося певца", – сообщили в соцсетях Национальной музыкальной академии.

Партия Александра Вострякова в опере "Тоска"

Александр Востряков за свою более, чем 50-летнюю карьеру, был ведущим солистом в известном Киевском государственном академическом театре оперы и балета имени Тараса Шевченко: с 1983 по 2012 год.

За это время артист исполнил более сорока партий.

В 2021 году Александр Востряков отметил 55-летие творческого пути Фото: Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

Начиная с 1990 года, Александр Востряков преподавал сольное пение в Киевской консерватории (НМАУ) имени П. Чайковского.

Напомним, ранее 50-летие от метил известный украинский певец и шоумен Андрей Данилко, который выступает в амплуа Верки Сердючки.

С начала войны в Украине Данилко оставался в Киеве, после отправился в концертные туры по Европе и Америке.

На свой день рождения он был в Киеве. Артист отметил, что его возраст – это просто цифры в паспорте, а сам он до сих пор чувствует себя студентом.

"После 50-ти ничего не изменится. У меня куча дел и планов, творческих и не только, поэтому париться из-за возраста у меня нет времени", — сказал Данилко.