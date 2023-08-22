Легендарний італійський співак Тото Кутуньйо помер у віці 80 років

Музикант тривалий час боровся з онкологією, проте офіційна причина смерті наразі не повідомляється.

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На 81-му році життя помер легендарний італійський співак Тото Кутуньйо. Про це повідомляє Ansa.

Причини смерті музиканта наразі не розкриваються, проте відомо, що він роками боровся з онкологією. Кутуньйо пішов із життя 22 серпня 2023 року у лікарні Мілана San Raffaele.

"Після тривалої хвороби співаку стало гірше за останні місяці", — розповів менеджер музиканта Данило Манкузо.

Тото Кутуньйо Фото: Getty Images

Свою музичну кар'єру італійський співак розпочинав як композитор. Три пісні музиканта довгий час займали верхні рядки у французьких хіт-парадах: "Lete indien" у виконанні Джо Дассена, "Ciao, bambino, sorry" Мірей Матьє, "En chantant" Мішеля Сарду.

А пісня "Soli" у виконанні Адріано Челентано стала дуже популярною загалом у Європі. 16 пісень Тото Кутуньо, написаних спеціально для Джо Дассена, стали найкращими в репертуарі французького шансоньє.

Кутуньйо записав 18 альбомів, а його пісні стали безсмертними.

Одна з найпопулярніших пісень Тото Кутуньйо

Він переміг на конкурсі Євробачення у Загребі 1990 року зі своєю власною піснею "Insieme: 1990" ("Разом: 1990"), баладою присвяченою європейській політичній інтеграції. Тото із Джильйолою Чинквенті були єдиними двома переможцями Євробачення від Італії.

У 1971 році музикант одружився з Карлою Кутуньйо. Проте його єдина дитина, 34-річний син Ніко, народився поза шлюбом.

Також Фокус писав про смерть "королеви рок-н-ролу" Тіни Тернер у травні 2023.