На Волині у ДТП загинув "кіборг", повний кавалер ордену "За мужність" Павло Чайка: подробиці

Керуючи мотоциклом Harley Devidson, чоловік виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Ford Fusion. Прощання з загиблим героєм відбудеться 2 жовтня.

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У неділю, 29 вересня, на автодорозі сполученням Устилуг — Луцьк, поблизу села Хорохорин, сталася смертельна автопригода. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Як повідомляється, 36-річний житель Київської області, керуючи мотоциклом Harley Devidson, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Ford Fusion, за кермом якого перебував 30-річний житель Володимира.

Внаслідок зіткнення мотоцикл загорівся, його водій загинув.

Також у ДТП постраждала 30-річна пасажирка легковика, вона госпіталізації не потребувала.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Рожищенська міська рада повідомила, що у ДТП загинув Почесний громадянин міста, капітан Збройних сил України, повний кавалер ордена "За мужність" Павло Миколайович Чайка.

Поховання військовослужбовця ЗСУ Павла Чайки відбудеться 2 жовтня. Попрощатися з "Народним Героєм України" можна буде о 12:00 годині у батьківській оселі на вул. Польова,17.

О 12:30 біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України у центрі міста відбудеться громадська панахида. Відспівають Героя у храмі Архістратига Михаїла. Від храму траурна процесія вирушить на Алею Слави міського кладовища.

Що відомо про Павла Чайку

Павло Чайка народився 24 червня 1988 року у м. Рожище в сім’ї медиків. В 15 років навчався у Волинському обласному військовому ліцеї, по закінченні вступив на юридичний факультет ВНУ ім. Лесі України на заочне відділення, щоб піти на строкову службу до армії.

Після строкової служби у десантних військах підписав контракт.

Війна для військового з позивним "Сігл" розпочалася у березні 2014 року. Павло Чайка був одним із перших поранених десантників під Червоним Лиманом, у складі 79-ї ОДШБр пройшов важкі бої під Зеленопіллям, відбув дві ротації в Донецькому аеропорті, брав участь у боях на Дебальцівському плацдармі. Він був одним з двадцятьох учасників АТО, які удостоєні ордена "Народний Герой України".

Як зазначають на офіційному сайті Десантно-штурмових військ Збройних сил України, Павло Чайка був нагороджений орденом "За мужність" тричі.

Кавалер Ордена "За Мужність" Павло Чайка Фото: ДШВ ЗСУ

Орденом "За мужність" III ступеня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Павла нагородили 8 липня 2014 року. Орденом "За мужність" II ступеня — 4 грудня 2014-го. Орденом "За мужність" I ступеня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі був відзначений 26 лютого 2015-го. Також має нагрудний знак "За взірцевість у військовій службі" ІІІ ступеня.

Павло Чайка Фото: Міноборони України

У березні 2015 року Міноборони розповіло про тоді ще молодшого лейтенанта, який третім за всю історію України став повним кавалером ордена "За мужність" у свої 26 років.

У 2020 році Павло Чайка розповідав "Військовому телебаченню" про перші дні війни на Донбасі.

Нагадаємо, у березні 2023 року біля села Ямпіль Донецької області загинув український військовий Сергій Кройтор із позивним "Хоттабич". Він воював із 2014 року та брав участь у боях за Донецький аеропорт.

У жовтні 2023 року у віці 56 років помер підполковник Збройних сил України Віталій Баранов. Він захищав Донецький аеропорт, а після початку повномасштабної війни очолив один з підрозділів тероборони.