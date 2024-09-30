На Волыни в ДТП погиб "киборг", полный кавалер ордена "За мужество" Павел Чайка: подробности

Управляя мотоциклом Harley Devidson, мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ford Fusion. Прощание с погибшим героем состоится 2 октября.

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В воскресенье, 29 сентября, на автодороге сообщением Устилуг — Луцк, вблизи села Хорохорин, произошла смертельная авария. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

Как сообщается, 36-летний житель Киевской области, управляя мотоциклом Harley Devidson, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford Fusion, за рулем которого находился 30-летний житель Владимира.

В результате столкновения мотоцикл загорелся, его водитель погиб.

Также в ДТП пострадала 30-летняя пассажирка легковушки, она в госпитализации не нуждалась.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Рожищенский городской совет сообщил, что в ДТП погиб Почетный гражданин города, капитан Вооруженных сил Украины, полный кавалер ордена "За мужество" Павел Николаевич Чайка.

Похороны военнослужащего ВСУ Павла Чайки состоится 2 октября. Проститься с "Народным Героем Украины" можно будет в 12:00 часов в родительском доме на ул. Полевая, 17.

В 12:30 возле памятного знака Борцам за свободу и независимость Украины в центре города состоится общественная панихида. Отпоют Героя в храме Архистратига Михаила. От храма траурная процессия отправится на Аллею Славы городского кладбища.

Что известно о Павле Чайке

Павел Чайка родился 24 июня 1988 года в г. Рожище в семье медиков. В 15 лет учился в Волынском областном военном лицее, по окончании поступил на юридический факультет ВНУ им. Леси Украины на заочное отделение, чтобы пойти на срочную службу в армию.

После срочной службы в десантных войсках подписал контракт.

Война для военного с позывным "Сигл" началась в марте 2014 года. Павел Чайка был одним из первых раненых десантников под Красным Лиманом, в составе 79-й ОДШБр прошел тяжелые бои под Зеленопольем, отбыл две ротации в Донецком аэропорту, участвовал в боях на Дебальцевском плацдарме. Он был одним из двадцати участников АТО, которые удостоены ордена "Народный Герой Украины".

Как отмечают на официальном сайте Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, Павел Чайка был награжден орденом "За мужество" трижды.

Кавалер Ордена "За Мужество" Павел Чайка Фото: ДШВ ВСУ

Орденом "За мужество" III степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины Павла наградили 8 июля 2014 года. Орденом "За мужество" II степени — 4 декабря 2014-го. Орденом "За мужество" I степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге был отмечен 26 февраля 2015 года. Также имеет нагрудный знак "За образцовость в военной службе" III степени.

Павел Чайка Фото: Минобороны Украины

В марте 2015 года Минобороны рассказывало тогда еще младшего лейтенанта, который третьим за всю историю Украины стал полным кавалером ордена "За мужество" в свои 26 лет.

В 2020 году Павел Чайка рассказывал "Военному телевидению" о первых днях войны на Донбассе.

Напомним, в марте 2023 года возле села Ямполь Донецкой области погиб украинский военный Сергей Кройтор с позывным "Хоттабыч". Он воевал с 2014 года и участвовал в боях за Донецкий аэропорт.

В октябре 2023 года в возрасте 56 лет умер подполковник Вооруженных сил Украины Виталий Баранов. Он защищал Донецкий аэропорт, а после начала полномасштабной войны возглавил одно из подразделений теробороны.