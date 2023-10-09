В Украине умер "киборг" Виталий Баранов: что известно об офицере (фото)

Подполковник ВСУ Виталий Баранов возглавлял 206-й батальон 241-й бригады теробороны. До начала полномасштабной войны защищал Донецкий аэропорт.

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В возрасте 56 лет 8 октября умер подполковник Вооруженных сил Украины Виталий Баранов. Он защищал Донецкий аэропорт, а после начала полномасштабной войны возглавил одно из подразделений теробороны. Об этом сообщает ветеран АТО Константин Винниченко.

"Всюду, где было трудно и опасно, ты был всегда один из первых. Твое слово, мнение, позиция были всегда сильными и решающими там, где было сложно. Твоя жизнь — это постоянная борьба, борьба мудрого воина. Вечная тебе слава, друг! Честь", — написал Винниченко.

Известно, что Виталий Баранов был командиром батальона 90-й десантно-штурмовой и комбат 206-го батальона. Также смерть подтвердила координатор Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести Мария Петришин. Она добавила, что Баранов возглавлял 206-й батальон в 241-й бригаде территориальной обороны.

Виталий Баранов родом из города Коростышев в Житомирской области. Он родился 10 апреля 1967 года. В 1988 году окончил Каменец-Подольское высшее военное инженерно-командное училище и до 2004 года служил в Вооруженных силах. С началом войны в 2014 году вернулся в строй, несмотря на то, что военкомат не сразу мобилизовал офицера. В сентябре 2014 года его все же мобилизовали в 90-й отдельный аэромобильно-десантный батайльон на должность помощника командира батальона. Во время боев оборонял Донецкий аэропорт, воевал в Опытном, Водяном и Песках. С сентября 2015 года был демобилизован в запас.

Виталий Баранов во время парада

Офицер с августа 2022 года был командиром 206-м батальоном ТрО, где он воевал в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях. Также оборонял Бахмут.

"Именно под Бахмутом было особенно горячо. В буквальном смысле этого слова. Именно во время обороны этого города наше подразделение понесло наибольшие потери", — говорил Виталий в интервью АрміяInform.

Также Виталий Баранов был награжден орденами Богдана Хмельницкого III степени и II степени в 2015 и 2016 годах соответственно.

Напомним, 4 октября СМИ писали, что под Лиманом погиб латвийский доброволец в результате обстрела БПЛА.