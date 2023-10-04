Под Лиманом погиб латвийский доброволец, — СМИ

Информация о гибели добровольца поступила от посольства Украины, уточнили в МВД Латвии. Военный погиб от удара беспилотника.

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Под Лиманом Донецкой области погиб доброволец из Латвии. Об этом сообщило издание LTV.

"По имеющейся у нас информации, военный погиб под Лиманом на востоке Украины в результате обстрела беспилотника", — говорилось в сообщении.

Отметили, что латвийский доброволец мог погибнуть тогда, когда удар дрона убил эстонского добровольца Танеля Криггуля с позывным "Стингер", который воевал в Украине в составе Интернационального легиона, в субботу 30 сентября.

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В Украине погиб 22-летний доброволец из Великобритании (фото)

Гибель латвийского добровольца подтвердил бывший командир Национальных вооруженных сил Юрис Далбиньш. По его словам, собратья латвийского военного позаботятся о том, чтобы его тело доставили на Родину и похоронили в соответствии с военным регламентом.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Диана Эглите добавила, что информация о гибели добровольца поступила от посольства Украины, однако пока нет официального подтверждения от украинских властей.

На момент выхода публикации, имя латвийского добровольца не раскрывалось.

Гибель эстонского добровольца под Лиманом

Издание Postimees со ссылкой на источники сообщило, что в субботу 30 сентября возле Лимана в результате удара БПЛА погиб эстонский доброволец Танель Криггуль с позывным "Стингер". Он воевал в составе Интернационального легиона с прошлого года. Российский беспилотник ударил по дому, в котором военный жил со своим товарищем.

Напомним, 8 сентября стало известно, что на войне в Украине погиб доброволец из Великобритании. Его тело нашли в водоеме со связанными руками. Он воевал на стороне Украины в составе Интернационального легиона с октября 2022 года.

В мае сообщалось о гибели основателя "Белого легиона" белоруса Мирослава Лозовского под Бахмутом Донецкой области. Вместе с ним погибли еще четверо добровольцев из Беларуси.