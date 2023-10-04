Під Лиманом загинув латвійський доброволець, — ЗМІ

Інформація про загибель добровольця надійшла від посольства України, уточнили в МВС Латвії. Військовий загинув від удару безпілотника.

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Під Лиманом Донецької області загинув доброволець з Латвії. Про це повідомило видання LTV.

"За наявною у нас інформацією, військовий загинув під Лиманом на сході України внаслідок обстрілу безпілотника", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що латвійський доброволець міг загинути тоді, коли удар дрону вбив естонського добровольця Танеля Кріггуля з позивним "Стінгер", який воював в Україні в складі Інтернаціонального легіону, в суботу 30 вересня.

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Загибель латвійського добровольця підтвердив колишній командир Національних збройних сил Юріс Далбіньш. З його слів, побратими латвійського військового подбають про те, аби його тіло доставили на Батьківщину та поховали відповідно до військового регламенту.

Прессекретар Міністерства внутрішніх справ Діана Егліте додала, що інформація про загибель добровольця надійшла від посольства України, проте поки немає офіційного підтвердження від української влади.

На момент виходу публікації, ім'я латвійського добровольця не розкривалося.

Загибель естонського добровольця під Лиманом

Видання Postimees з посиланням на джерела повідомило, що в суботу 30 вересня біля Лимана внаслідок удару БПЛА загинув естонський доброволець Танель Кріггуль з позивним "Стінгер". Він воював у складі Інтернаціонального легіону з минулого року. Російський безпілотник ударив по будинку, в якому військовий жив зі своїм товаришем.

Нагадаємо, 8 вересня стало відомо, що на війні в Україні загинув доброволець із Великої Британії. Його тіло знайшли у водоймі зі зв'язаними руками. Він воював на боці України в складі Інтернаціонального легіону з жовтня 2022 року.

У травні повідомлялося про загибель засновника "Білого легіону" білоруса Мирослава Лозовського під Бахмутом Донецької області. Разом із ним загинуло ще четверо добровольців із Білорусі.