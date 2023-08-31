В Україні загинув 22-річний доброволець з Великої Британії (фото)

Громадянин Великої Британії не мав військового досвіду, воював у складі групи міжнародних добровольців під назвою "Темні ангели".

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Сем Ньюї, 22-річний британський доброволець, загинув на війні в Україні. Про це повідомило видання Daily Mail.

Він воював за Україну ще з початку повномасштабного вторгнення російських військ. Доброволець загинув вчора, 30 серпня, під час бойових дій в одній зі східних областей України.

Ден, брат Сема, підтвердив його загибель. Він, віддав йому шану та назвав "винятковою людиною і хорошим солдатом".

Чоловік зазначив, що відчуває біль втрати. З його слів, все ж він пишається своїм братом.

"Сем, який раніше не мав військового досвіду, воював у складі групи міжнародних добровольців під назвою "Темні ангели", – повідомив Ден Ньюї.

Друг сім'ї Деніел Берк раніше радив Сему навчатися на медика, перш ніж він записатися у добровольчі підрозділи, які братимуть участь у війні проти росіян в Україні. Він приєднався до Берка та його групи іноземних добровольців "Темних Ангелів". Пізніше група розпалася, а Сем, як інформує видання, вирушив на схід, щоб працювати з військовою розвідкою ГУР України.

Хто такий Сем Ньюї

Британець Сем Ньюї вивчав психологію в Бірмінгемському університеті. Після вторгнення російських загарбників на територію України, чоловік ухвалив рішення воювати проти російських окупантів. Рішення він ухвалив у 21 рік.

Нагадаємо, 1 травня у боях за Бахмут загинув 26-річний доброволець зі США. Купер Ендрюс потрапив у засідку російських окупантів, коли евакуйовував людей із Бахмута, повідомив журналіст Джейк Ханрахан.

Також 8 червня у Херсоні загинув доброволець "Кабан", який керував евакуацією людей. Український захисник вивіз близько 120 людей із зони катастрофи, яку спричинили росіяни.