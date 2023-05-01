"Був доброю душею": у боях за Бахмут загинув 26-річний доброволець зі США

Купер Ендрюс потрапив у засідку російських окупантів, коли евакуйовував людей із Бахмута, повідомив журналіст Джейк Ханрахан.

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На Донеччині під час боїв за місто-фортецю Бахмут загинув американський доброволець Купер "Харріс" Ендрюс. Про це у твіттері повідомив журналіст Джейк Ханрахан.

За його словами, 26-річний Купер "Харріс" Ендрюс був колишнім морським піхотинцем і служив в Іноземному легіоні.

"Він потрапив у засідку російських військ, захищаючи евакуйованих" – написав Ханрахан.

Журналіст додав, що він і спільнота Popular Front, яку підтримував Ендрюс, не знали, що "Харріс" перебував в районі Бахмута, тому його загибель стала для них справжнім шоком.

"Він був доброю людиною і доброю душею, був веселим, не надто серйозним, але глибоко відданим тому, у що вірив. Ми оплакуємо його втрату. Ми не знали, що він там, і шоковані новиною. Усі ми висловлюємо співчуття його родині та друзям", — написав Джейк Ханрахан.

В повідомленнях своїм друзям доброволець писав, що путінський режим має обов'язково зникнути, і дуже хотів, щоб Харків вистояв.

Переписка Купера з друзями.

Нагадаємо, що у війні проти РФ загинув сержант ЗСУ Андрій Лінійчук, якого називали найрезультативнішим українським зенітником. Легендарний "Кельт", який збив найбільшу кількість засобів повітряного нападу противника. Його ім'я вже вписано у військову історію не лише України, а й Великобританії.

24 квітня також з'явилася інформація про те, що в боях за Україну загинув радіоведучий Дмитро Сірик, який служив на передовій у Донецькій області.