На фронті загинув найрезультативніший зенітник України Андрій Лінійчук (фото)

Військовий із позивним "Кельт" підписав контракт із ЗСУ влітку 2020 року. Він був одним із перших, хто пройшов навчання у Великій Британії і після цього застосував у бою переносний зенітно-ракетний комплекс Martlet — модифікацію Starstreak.

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У боях із російськими військовими загинув сержант ЗСУ Андрій Лінійчук, якого називали найрезультативнішим українським зенітником. Інформація про загибель військового з'явилася на сторінці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ у неділю, 30 квітня.

"У боях за Україну загинув легендарний зенітник "Кельт", який збив найбільшу кількість засобів повітряного нападу противника. Його ім'я вже вписано у військову історію не лише України, а й Великобританії", — йдеться у повідомленні на офіційній сторінці бригади.

На рахунку "Кельта" — 16 БПЛА "Орлан", БПЛА "Zala" та два бойові вертольоти противника Ка-52. Крім того, він – перший український військовий, який застосував у бою переносний зенітно-ракетний комплекс Martlet – модифікації Starstreak.

Андрій Лінійчук збив 15 ворожих БПЛА "Орлан"

Крім того, військовий — повний кавалер ордена "За мужність".

У боях за Україну загинув Андрій Лінійчук: що відомо про військового

Андрій Лінійчук народився у Любарському районі Житомирської області. Ще будучи школярем, поставив собі за мету отримати спочатку "цивільну" професію, а потім підписати контракт зі Збройними силами України.

У 2020 році закінчив бакалаврат Поліського університету та отримав диплом за спеціальністю "лісівництво". Цього ж року підписав контракт із 95-ю бригадою ДШБ.

Початок повномасштабної війни з Росією зустрів під Горлівкою на Донеччині. Був двічі поранений.

На початку весни 2022 року військовий пройшов курси з управління ПЗРК за кордоном (Велика Британія). А вже у січні 2023 року "Кельт" передавав свій бойовий досвід іншим військовим.

"Я опанував роботу з ПЗРК Starstreak менш ніж за тиждень. Це були практичні заняття на тренажерах-симуляторах. Таке навчання дало чітке розуміння, як керувати цим видом зброї та ознайомило з усіма нюансами, які можуть виникнути під час роботи", — розповів військовий у своєму останньому інтерв'ю журналістам.

У своєму останньому інтерв'ю, яке "Кельт" дав журналістам, він поділився радістю від того, що його професія є важливою. Плани на мирне життя хотів будувати вже після перемоги України

Один з українських бійців, даючи коментар військовим журналістам, розповів, як навчався у Лінійчука.

"Спочатку я працював "Іглою", а ось нещодавно перекваліфікувався на оператора Starstreak. Мене вчив бойовий товариш із позивним "Кельт". Він свого часу пройшов відповідні курси за кордоном і вже має чималу кількість збитих "Орланів" і навіть гелікоптерів ворога", — розповідав про військового один із бійців на початку січня 2023 року.

Андрій Лінійчук загинув 28 квітня 2023 року після обстрілу російськими військовими позиціями українських бійців. Чоловікові було 25 років.

Нагадаємо, 25 квітня стало відомо, що 28-річний військовослужбовець Михайло Гаврилюк загинув під Запоріжжям. За інформацією представників громади, загиблого захисника України призвали до армії на другий день повномасштабного вторгнення РФ. Михайло Гаврилюк служив одночасно на посаді стрільця та електрика.

24 квітня також з'явилася інформація про те, що в боях за Україну загинув радіоведучий Дмитро Сірик, який служив на передовій у Донецькій області. Дмитро Сірик, як згадують колеги, завжди ладен був прийти на допомогу та підтримати. У 2014 році він намагався побудувати життя заново, проте невдовзі повернувся до рідного Сіверськодонецька, де й зустрів із сім'єю повномасштабне вторгнення.