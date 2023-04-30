На фронте погиб самый результативный зенитчик Украины Андрей Линийчук (фото)

Военный с позывным "Кельт" подписал контракт с ВСУ летом 2020 года. Он был одним из первых, кто прошел обучение в Великобритании и после этого применил в бою переносной зенитно-ракетный комплекс Martlet — модификации Starstreak.

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В боях с российскими военными погиб сержант ВСУ Андрей Линийчук, которого называли самым результативным украинским зенитчиком. Информация о гибели военного появилась на странице 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в воскресенье, 30 апреля.

"В боях за Украину погиб легендарный зенитчик "Кельт", сбивший наибольшее количество средств воздушного нападения противника. Его имя уже вписано в военную историю не только Украины, но и Великобритании", — говорится в сообщении на официальной странице бригады.

На счету "Кельта" — 16 БПЛА "Орлан", БПЛА "Zala" и два боевых вертолета противника Ка-52. Кроме того, он — первый украинский военный, который применил в бою переносной зенитно-ракетный комплекс Martlet — модификации Starstreak.

Андрей Линийчук сбил 15 вражеских БПЛА "Орлан"

Кроме того военный — полный кавалер ордена "За мужество".

В боях за Украину погиб Андрей Линийчук: что известно о военном

Андрей Линийчук родился в Любарском районе Житомирской области. Еще будучи школьником, поставил перед собой цель получить сначала "гражданскую" профессию, а затем — подписать контракт с Вооруженными силами Украины.

В 2020 году окончил бакалавриат Полесского университета и получил диплом по специальности "лесоводство". В этом же году подписал контракт с 95-й бригадой ДШБ.

Начало полномасштабной войны с Россией встретил под Горловкой Донецкой области. Был дважды ранен.

В начале весны 2022 года военный прошел курсы по управлению ПЗРК за границей (Великобритания). А уже в январе 2023 года "Кельт" передавал своей боевой опыт другим военным.

"Я овладел работой с ПЗРК Starstreak менее чем за неделю. Это были практические занятия на тренажерах-симуляторах. Такое обучение дало четкое понимание, как управлять этим видом оружия и ознакомило все нюансы, которые могут возникнуть во время работы", — рассказал военный в своем последнем интервью журналистам.

В своем последнем интервью, которое "Кельт" дал журналистам, он поделился радостью от того, что его профессия важна. Планы на мирную жизнь хотел строить уже после победы Украины

Один из украинских бойцов, давая комментарий военным журналистам, рассказал, как обучался у Линийчука.

"Сначала я работал "Иглой", а вот недавно переквалифицировался на оператора Starstreak. Меня учил боевой товарищ с позывным "Кельт". Он в свое время прошел соответствующие курсы за границей и уже имеет немалое количество сбитых "Орланов" и даже вертолетов врага", — рассказывал о военном один из бойцов в начале января 2023 года.

Андрей Линийчук погиб 28 апреля 2023 года после обстрела российскими военными позиций украинских бойцов. Мужчине было 25 лет.

Напомним, 25 апреля стало известно, что 28-летний военнослужащий Михаил Гаврилюк погиб под Запорожьем. По информации представителей громады, погибший защитник Украины был призван в армию на второй день полномасштабного вторжения РФ. Михаил Гаврилюк служил одновременно в должности стрелка и электрика.

24 апреля также появилась информация о том, что в боях за Украину погиб радиоведущий Дмитрий Сирык, который служил на передовой в Донецкой области. Дмитрий Сирык, как вспоминают коллеги, всегда готов был прийти на помощь и поддержать. В 2014 году он пытался построить жизнь заново, однако вскоре вернулся в родной Северодонецк, где и встретил с семьей полномасштабное вторжение.