На фронте погиб самый результативный зенитчик Украины Андрей Линийчук (фото)
Военный с позывным "Кельт" подписал контракт с ВСУ летом 2020 года. Он был одним из первых, кто прошел обучение в Великобритании и после этого применил в бою переносной зенитно-ракетный комплекс Martlet — модификации Starstreak.
В боях с российскими военными погиб сержант ВСУ Андрей Линийчук, которого называли самым результативным украинским зенитчиком. Информация о гибели военного появилась на странице 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в воскресенье, 30 апреля.
"В боях за Украину погиб легендарный зенитчик "Кельт", сбивший наибольшее количество средств воздушного нападения противника. Его имя уже вписано в военную историю не только Украины, но и Великобритании", — говорится в сообщении на официальной странице бригады.
На счету "Кельта" — 16 БПЛА "Орлан", БПЛА "Zala" и два боевых вертолета противника Ка-52. Кроме того, он — первый украинский военный, который применил в бою переносной зенитно-ракетный комплекс Martlet — модификации Starstreak.
Кроме того военный — полный кавалер ордена "За мужество".
В боях за Украину погиб Андрей Линийчук: что известно о военном
Андрей Линийчук родился в Любарском районе Житомирской области. Еще будучи школьником, поставил перед собой цель получить сначала "гражданскую" профессию, а затем — подписать контракт с Вооруженными силами Украины.
В 2020 году окончил бакалавриат Полесского университета и получил диплом по специальности "лесоводство". В этом же году подписал контракт с 95-й бригадой ДШБ.
Начало полномасштабной войны с Россией встретил под Горловкой Донецкой области. Был дважды ранен.
В начале весны 2022 года военный прошел курсы по управлению ПЗРК за границей (Великобритания). А уже в январе 2023 года "Кельт" передавал своей боевой опыт другим военным.
"Я овладел работой с ПЗРК Starstreak менее чем за неделю. Это были практические занятия на тренажерах-симуляторах. Такое обучение дало четкое понимание, как управлять этим видом оружия и ознакомило все нюансы, которые могут возникнуть во время работы", — рассказал военный в своем последнем интервью журналистам.
Один из украинских бойцов, давая комментарий военным журналистам, рассказал, как обучался у Линийчука.
"Сначала я работал "Иглой", а вот недавно переквалифицировался на оператора Starstreak. Меня учил боевой товарищ с позывным "Кельт". Он в свое время прошел соответствующие курсы за границей и уже имеет немалое количество сбитых "Орланов" и даже вертолетов врага", — рассказывал о военном один из бойцов в начале января 2023 года.
Андрей Линийчук погиб 28 апреля 2023 года после обстрела российскими военными позиций украинских бойцов. Мужчине было 25 лет.
Напомним, 25 апреля стало известно, что 28-летний военнослужащий Михаил Гаврилюк погиб под Запорожьем. По информации представителей громады, погибший защитник Украины был призван в армию на второй день полномасштабного вторжения РФ. Михаил Гаврилюк служил одновременно в должности стрелка и электрика.
24 апреля также появилась информация о том, что в боях за Украину погиб радиоведущий Дмитрий Сирык, который служил на передовой в Донецкой области. Дмитрий Сирык, как вспоминают коллеги, всегда готов был прийти на помощь и поддержать. В 2014 году он пытался построить жизнь заново, однако вскоре вернулся в родной Северодонецк, где и встретил с семьей полномасштабное вторжение.