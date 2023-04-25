Прошел самые горячие точки: на фронте погиб радиоведущий "Суспільного" (фото)

Дмитрий Сирык, как вспоминают коллеги, всегда готов был прийти на помощь и поддержать. В 2014 году он пытался построить жизнь заново, однако вскоре вернулся в родной Северодонецк, где и встретил с семьей полномасштабное вторжение.

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На фронте в боях за Украину погиб радиоведущий Дмитрий Сирык. В последние месяцы своей жизни он постоянно находился на передовой в Донецкой области. Эту новость на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава Переяславской общины Вячеслав Саулко 24 апреля.

36-летний мужчина до 2014 года работал на радио "Пульс" в Луганской областной гостелерадиокомпании, где сначала был диджеем, а потом музыкальным редактором.

После вторжения российских войск на территорию области переехал на время в Киев, но потом вновь вернулся на родину в Северодонецк, где стал частью команды радио "Пульс" от "Суспiльного" под псевдонимом Иван Лопата.

Там он вел авторскую программу под названием "Перемотка", где рассказывал слушателям о новостях музыкальной индустрии и новых песнях исполнителей.

"Дима был очень ответственный, всегда был готов работать. В коллективе он часто шутил, но для посторонних людей мог выглядеть суровым. Но на самом деле он был очень добр. Он очень любил кино, а еще увлекался интеллектуальными играми, играл в "Квиз". Всегда поддерживал, на него всегда можно было положиться. И когда его мобилизовали, он сразу встал в ряды ВСУ", — рассказала коллега Виктория.

24 февраля 2022 года вновь изменило его реальность.

В начале полномасштабной войны России против Украины он вывез сына, родителей и девушку в Ивано-Франковскую область и уже в марте был мобилизован.

Более года Дмитрий Сирык защищал свою страну от агрессии оккупантов и почти все это время постоянно находился в горячих точках фронта, в том числе и на Донецком направлении.

Похороны состоятся в Переяславе Киевской области, где обосновались его родные на время войны.

На фронте погиб радиоведущий "Суспiльного" Фото: Суспiльне

16 апреля на Донбассе погиб многократный чемпион Украины по гребле Александр Дикий.Спортсмен прославлял Украину на юниорском чемпионате мира, а также боролся за первые места национального первенства.