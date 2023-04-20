На Донбассе погиб многократный чемпион Украины по гребле (фото)

Спортсмен прославлял Украину на юниорском чемпионате мира, а также боролся за первые места национального первенства.

Related video

Александр Дикий, многократный чемпион Украины по гребле, отдал жизнь, защищая родину от российских захватчиков. Об этом 20 апреля сообщили в Федерации академической гребли Украины в Facebook.

Погиб мастер спорта Украины 16 апреля. В сообщении говорится, что это произошло на Донбассе. Ему было 42 года.

Подробности его гибели не объявили. Место и дату похорон сообщат позже.

Биография Александра Дикого

Александр Дикий родился 2 мая 1981 года. Он тренировался в украинской столице на гребной базе "Водник" под руководством Веры Француз и Михаила Лукьяненко, является многократным чемпионом Украины. В мировом первенстве среди юниоров до 19 лет в болгарском Пловдиве занял 4 место. Тогда вместе с ним в составе команды выступали Владимир Власенко, Сергей Гинь, Владимир Ерченко.

Александр Дикий Александр Дикий Александр Дикий

Напомним, 10 марта на войне смертельные ранения получили в 22-летний чемпион Европы по боксу Максим Галиничев. Он участвовал в боях в Луганской области. В мае 2022 года спортсмен присоединился добровольцем в ряды украинского войска и участвовал в боях в составе десантно-штурмовых войск. Ради защиты отечества он даже отказался от участия в континентальных спортивных соревнованиях. Дважды получал ранения, но после восстановления снова отправлялся на фронт.

Также в апреле стало известно, что вблизи Бахмута погиб легкоатлет Роман Полищук. В Федерации легкой атлетики Украины отметили, что спортсмен занимался прыжками в длину и был воспитанником тренера Ирины Пустовойт. СМИ сообщили, что он присоединился к Вооруженным силам Украины с первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации и служил в 206-м батальоне 241 бригады.