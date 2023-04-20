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Военный Фокус Российско-украинская война

На Донбассе погиб многократный чемпион Украины по гребле (фото)

Александр Дикий, защитник Украины, боец ВСУ, война с РФ
Фото: Федерация академической гребли Украины | Александр Дикий

Спортсмен прославлял Украину на юниорском чемпионате мира, а также боролся за первые места национального первенства.

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Александр Дикий, многократный чемпион Украины по гребле, отдал жизнь, защищая родину от российских захватчиков. Об этом 20 апреля сообщили в Федерации академической гребли Украины в Facebook.

Погиб мастер спорта Украины 16 апреля. В сообщении говорится, что это произошло на Донбассе. Ему было 42 года.

Подробности его гибели не объявили. Место и дату похорон сообщат позже.

Биография Александра Дикого

Александр Дикий родился 2 мая 1981 года. Он тренировался в украинской столице на гребной базе "Водник" под руководством Веры Француз и Михаила Лукьяненко, является многократным чемпионом Украины. В мировом первенстве среди юниоров до 19 лет в болгарском Пловдиве занял 4 место. Тогда вместе с ним в составе команды выступали Владимир Власенко, Сергей Гинь, Владимир Ерченко.

Александр Дикий Fullscreen
Александр Дикий
Александр Дикий Fullscreen
Александр Дикий
Александр Дикий Fullscreen
Александр Дикий
Fullscreen
Александр Дикий
Александр Дикий
Александр Дикий

Напомним, 10 марта на войне смертельные ранения получили в 22-летний чемпион Европы по боксу Максим Галиничев. Он участвовал в боях в Луганской области. В мае 2022 года спортсмен присоединился добровольцем в ряды украинского войска и участвовал в боях в составе десантно-штурмовых войск. Ради защиты отечества он даже отказался от участия в континентальных спортивных соревнованиях. Дважды получал ранения, но после восстановления снова отправлялся на фронт.

Также в апреле стало известно, что вблизи Бахмута погиб легкоатлет Роман Полищук. В Федерации легкой атлетики Украины отметили, что спортсмен занимался прыжками в длину и был воспитанником тренера Ирины Пустовойт. СМИ сообщили, что он присоединился к Вооруженным силам Украины с первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации и служил в 206-м батальоне 241 бригады.