На Донбасі загинув багаторазовий чемпіон України з веслування (фото)

Спортсмен прославляв Україну на юніорському чемпіонаті світу, а також виборював перші місця національної першості.

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Олександр Дикий, багаторазовий чемпіон України з веслування, віддав життя, захищаючи батьківщину від російських загарбників. Про це 20 квітня повідомили у Федерації академічного веслування України у Facebook.

Загинув майстер спорту України 16 квітня. У дописі йдеться, що це відбулося на Донбасі. Йому було 42 роки.

Подробиці його загибелі не оголосили. Місце та дату похорон повідомлять пізніше.

Біографія Олександра Дикого

Олександр Дикий народився 2 травня 1981 року. Він тренувався в українській столиці на веслувальній базі "Водник" під керівництвом Віри Француз та Михайла Лук'яненка, є багаторазовим чемпіоном України. Веслувальник також був багаторазовим чемпіоном України. У світовій першості серед юніорів до 19 років у болгарській Пловдіві зайняв 4 місце. Тоді разом із ним у складі команди виступали Володимир Власенко, Сергій Гинь, Володимир Єрченко.

Олександр Дикий Олександр Дикий Олександр Дикий

Нагадаємо, 10 березня на війні смертельні поранення отримав 22-річний чемпіон Європи з боксу Максим Галінічев. Він брав участь у боях на Луганщині. У травні 2022 року спортсмен долучився добровольцем до лав українського війська та брав участь у боях у складі десантно-штурмових військ. Заради захисту батьківщини він навіть відмовився від участі у континентальних спортивних змаганнях. Двічі отримував поранення, але після відновлення знову вирушав на фронт.

Також у квітні стало відомо, що поблизу Бахмута загинув легкоатлет Роман Поліщук. У Федерації легкої атлетики України зазначили, що спортсмен займався стрибками у довжину та був вихованцем тренера Ірини Пустовойт. ЗМІ повідомили, що він приєднався до Збройних сил України з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації та служив у 206 батальйоні 241 бригади.