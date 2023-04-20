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Воєнний фокус Російсько-українська війна

На Донбасі загинув багаторазовий чемпіон України з веслування (фото)

Олександр Дикий
Фото: Федерації академічного веслування України | Олександр Дикий

Спортсмен прославляв Україну на юніорському чемпіонаті світу, а також виборював перші місця національної першості.

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Олександр Дикий, багаторазовий чемпіон України з веслування, віддав життя, захищаючи батьківщину від російських загарбників. Про це 20 квітня повідомили у Федерації академічного веслування України у Facebook.

Загинув майстер спорту України 16 квітня. У дописі йдеться, що це відбулося на Донбасі. Йому було 42 роки.

Подробиці його загибелі не оголосили. Місце та дату похорон повідомлять пізніше.

Біографія Олександра Дикого

Олександр Дикий народився 2 травня 1981 року. Він тренувався в українській столиці на веслувальній базі "Водник" під керівництвом Віри Француз та Михайла Лук'яненка, є багаторазовим чемпіоном України. Веслувальник також був багаторазовим чемпіоном України. У світовій першості серед юніорів до 19 років у болгарській Пловдіві зайняв 4 місце. Тоді разом із ним у складі команди виступали Володимир Власенко, Сергій Гинь, Володимир Єрченко.

Олександр Дикий Fullscreen
Олександр Дикий
Олександр Дикий Fullscreen
Олександр Дикий
Олександр Дикий Fullscreen
Олександр Дикий
Fullscreen
Олександр Дикий
Олександр Дикий
Олександр Дикий

Нагадаємо, 10 березня на війні смертельні поранення отримав 22-річний чемпіон Європи з боксу Максим Галінічев. Він брав участь у боях на Луганщині. У травні 2022 року спортсмен долучився добровольцем до лав українського війська та брав участь у боях у складі десантно-штурмових військ. Заради захисту батьківщини він навіть відмовився від участі у континентальних спортивних змаганнях. Двічі отримував поранення, але після відновлення знову вирушав на фронт.

Також у квітні стало відомо, що поблизу Бахмута загинув легкоатлет Роман Поліщук. У Федерації легкої атлетики України зазначили, що спортсмен займався стрибками у довжину та був вихованцем тренера Ірини Пустовойт. ЗМІ повідомили, що він приєднався до Збройних сил України з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації та служив у 206 батальйоні 241 бригади.