"Відмовився від нового турніру": на війні загинув 22-річний чемпіон Європи з боксу Галінічев

Боксер отримав смертельні поранення у боях з російськими загарбниками 10 березня 2023 на Луганщині.

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На війні з Росією смертельні поранення отримав Максим Галінічев, чемпіон Європи з боксу серед молоді. Трагічну звістку 22 березня повідомила Федерація боксу України.

Загинув захисник 10 березня, але сумну звістку повідомили тільки зараз. Він брав участь у боях на Луганщині, де тривають одні з найінтенсивніших битв.

Галінічев у травні 2022 року пішов добровольцем до лав українського війська. Обороняв Батьківщину у складі десантно-штурмових військ. Галінічев у травні минулого року вирішив відмовитися брати участь у проведенні чемпіонату Європи з боксу. Захисник двічі отримував поранення на війні. Після лікування знову повернувся у зону бойових дій.

Галінічев здобув перемогу на чемпіонаті Європи серед молоді 2017 року. Також він був срібним призером юнацьких Олімпійських ігор-2018, а 2021-го зайняв друге місце на чемпіонаті Європи серед боксерів віком до 22 років.

У грудні 2021 року він розповідав представникам Федерації боксу України про те, що має бажання забезпечити майбутнє своїм дітям. Максим чітко знав, що прагнутиме досягти мети та робив для цього усе можливе. Саме тоді він оголосив завдання стати першим номером в Україні серед дорослих, виграти національну першість.

Фокус 14 березня повідомляв, що український легкоатлет Роман Поліщук загинув на фронті російсько-української війни під Бахмутом. У Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) спортсмен займався стрибками у довжину та був вихованцем тренера Ірини Пустовойт.

Відомо також, що 13 березня поблизу Бахмута загинув військовий та оператор "Суспільного" Олексій Ольховик. У 2020 році його першим військовим відрядженням було саме це місто. Олексій приєднався до однієї з бригад київської тероборони із початком повномасштабного вторгнення РФ. Згодом його відправили на фронт у Донецьку область.