"Отказался от нового турнира": на войне погиб 22-летний чемпион Европы по боксу Галиничев

Боксер получил смертельные ранения в боях с российскими захватчиками 10 марта 2023 года в Луганской области.

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На войне с Россией смертельные ранения получил Максим Галиничев, чемпион Европы по боксу среди молодежи. Трагическое известие 22 марта сообщила Федерация бокса Украины.

Погиб защитник 10 марта, но печальное известие объявили только сейчас. Он участвовал в боях на Луганщине, где продолжаются одни из самых интенсивных сражений.

Галиничев в мае 2022 года пошел добровольцем в ряды украинского войска. Защищал Родину в составе десантно-штурмовых войск. Галиничев в мае прошлого года решил отказаться участвовать в проведении чемпионата Европы по боксу. Защитник дважды получал ранения на войне. После лечения снова вернулся в зону боевых действий.

Галиничев одержал победу на чемпионате Европы среди молодежи 2017 года. Также он был серебряным призером юношеских Олимпийских игр-2018, а в 2021 году занял второе место на чемпионате Европы среди боксеров в возрасте до 22 лет.

В декабре 2021 года он рассказывал представителям Федерации бокса Украины о том, что хочет обеспечить будущее своим детям. Максим знал, что будет стремиться к цели и делал для этого все возможное. В это время он объявил задачу стать первым номером в Украине среди взрослых, выиграть национальное первенство.

Фокус 14 марта сообщал, что украинский легкоатлет Роман Полищук погиб на фронте российско-украинской войны под Бахмутом. В Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) спортсмен занимался прыжками в длину и был воспитанником тренера Ирины Пустовойт.

Известно также, что 13 марта вблизи Бахмута погиб военный и оператор "Общественного" Алексей Ольховик. В 2020 году его первой военной командировкой был именно этот город. Алексей присоединился к одной из бригад киевской терробороны с началом полномасштабного вторжения РФ. Затем его отправили на фронт в Донецкую область.