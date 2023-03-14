Под Бахмутом погиб оператор "Суспільного" Алексей Ольховик

Алексей присоединился к одной из бригад столичной терробороны с началом полномасштабного вторжения РФ. Впоследствии его отправили на фронт в Донецкую область. У него осталась дочь Ева, которой еще нет года.

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Военный и оператор "Суспільного" Алексей Ольховик погиб 13 марта в Донецкой области в городе Бахмут. Об этом сообщила супруга военного.

Коллега Алексея, журналистка Анастасия Жук рассказала, что его первой военной командировкой в 2020 был именно Бахмут.

"Наша первая командировка на войну была в Бахмут в 2020 году. 13-го марта 2023 года ты погиб в этом же Бахмуте. Когда-то ты мне сказал, что если бы я тебя не взяла с собой на войну во времена ООС, ты бы наверняка и не пошел бы на войну полномасштабную. И, знаешь, я сейчас не очень рада, что взяла тебя с собой тогда", — написала она.

Алексей присоединился к одной из бригад столичной терробороны с началом полномасштабного вторжения РФ. Впоследствии его отправили на фронт в Донецкую область.

У Героя осталась дочь Ева, которой еще нет года.

По данным ИМИ, Алексей Ольховик стал 49-м медийщиком, погибшим в Украине в результате российской вооруженной агрессии. Из них восемь – при выполнении журналистской деятельности, 41 погибли как участники боевых действий или стали жертвами российских обстрелов не во время выполнения журналистских обязанностей.

Напомним, сегодня, 14 марта стало известно, что погиб под Бахмутом украинский легкоатлет Роман Полищук.

Напомним, что 13 марта стало известно о гибели участника "Лиги смеха" Роман Иваненко. По данным главы Каменец-Подольского районного совета Михаила Семашкевича, артист ушел из жизни в российском плену.

10 марта, 241 бригада территориальной обороны Киева сообщила о гибели в Бахмуте отца и сына — Олега и Никиты Хомюков. До того как отправиться в Донецкую область, защитники принимали участие в освобождении Киевской, Харьковской и Херсонской областей.

7 марта правозащитник Маси Найем сообщил, что в бою с российскими оккупантами погиб командир 1 ОМБ "Волки Да Винчи" ДУК "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи".

22 февраля стало известно о смерти командира 1-го батальона полка "Азов" и защитника "Азовстали" Олега Мудрака, который ранее провел шесть месяцев в плену у российских оккупантов.