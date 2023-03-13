Эвакуировали "на щите": в плену ВС РФ погиб шоумен "Лиги смеха" Иваненко (фото)

Как рассказал глава Каменец-Подольского районного совета Михаил Семашкевич, тело погибшего украинского военного удалось найти благодаря тому, что ВСУ отбили позицию россиян, где те держали пленных.

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На фронте погиб участник "Лиги смеха" Роман Иваненко. Об этом сообщил глава Каменец-Подольского районного совета Михаил Семашкевич на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, Иваненко погиб в плену.

"Невыразимая боль. Как тяжело терять того, кого ты знал, считал хорошим другом. Роман Иваненко – доброволец, юморист, воин с большой буквы. Попав в окружение, на Угледарском направлении, сражался до последнего", — написал Семашкевич.

По словам Семашкевича, военный получил ранение в бою, его подразделение было взято в окружение, а сам Иваненко попал в плен к российским военным.

"Держался с 24.01. до 28.02. Но от террориста достойной медицинской помощи не получил", — дополнил Семашкевич.

В субботу, 11 марта, ВСУ пошли на штурм и выбили российских оккупантов с занимаемых позиций. Тело Семашкевича 12 марта эвакуировали.

Роман Иваненко погиб в плену российских военных, не получив надлежащей медицинской помощи

"Мы всегда будем помнить его как искреннего, доброго юношу, который безгранично обожал свою семью, этот мир и всегда делился радостью, теплом со всеми. Он действительно герой", — подытожил глава Каменец-Подольского районного совета.

Заметим, что о гибели Романа Иваненко написал также военный Владимир Черняк, который выполнял боевые задания вместе с ним.

Напомним, 7 марта стало известно, что под Бахмутом погиб Герой Украины "Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло. В ходе боевых действий на Донбассе боец получил сильное ранение в шею. Экс-нардеп Борислав Береза отметил, что врачи оказались бессильными.

А 13 марта освобожденный из плена боец ВСУ рассказал об издевательствах россиян. 27-летний военный несколько месяцев провел в подвале. Его не кормили и мужчина от жажды был вынужден пить антифриз.