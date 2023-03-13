Пил антифриз, а побратимы умерли от голода: освобожденный из плена боец ВСУ рассказал об издевательствах россиян

Украинский защитник провел 2 месяца в плену у оккупантов и после освобождения напоминал узника концлагеря Освенцим из-за того, что оккупанты морили его голодом, рассказал журналист Сергей Гармаш.

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Украинские защитники освободили из плена военнослужащего ВСУ, попавшего в плен к россиянам. У мужчины была крайняя степень истощения. Об этом в Фейсбуке рассказал украинский журналист Сергей Гармаш.

По его словам, парня, похожего на заключенного Освенцима, которого он видел разве что в кино, привезли в госпиталь на линии фронта.

"Я еще такого не видел. Крайнюю степень истощения. Просто живой скелет. Наши отбили вражескую позицию и нашли его. Боец ВСУ, два месяца был в плену, в подвале. Не кормили. Если бы не один российский солдат, из жалости деливший с ним свою пайку, умер бы от голода. От жажды пил антифриз. К истощению добавилось отравление. Когда в госпитале мы омывали его перед реанимацией, он был в прямом смысле холодный", — рассказывает журналист.

Сергей Гармаш рассказал, что по словам бойца, несколько его товарищей, тоже захваченных в плен, скончались от ран и голода.

Освобожден из плена Алексей 27 лет.

"Мне дали компотик", — все время повторял он, улыбаясь. "Компотик" был мечтой в двухмесячном голоде и холоде подвала. Собирая его вещи для эвакуации, я увидел документы и фото. Милый парень с красивой девушкой. Он просил не публиковать фото с ним, пока не позвонит маме. Вопросы к россиянам: зачем держать людей в подвале, без еды и воды, если вы никак не используете их? Их можно было поменять на собственных. Спасти жизнь своей. Ведь ваши матери тоже ждут сыновей… В чем смысл? Это какой-нибудь дикий эксперимент? Просто групповой садизм? "Умом Россию не понять", — написал журналист.

Он добавил, что фото Алексея он не опубликовал по этическим соображениям.

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