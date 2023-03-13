Пив антифриз, а побратими померли від голоду: звільнений з полону боєць ЗСУ розповів про знущання росіян

Український захисник провів 2 місяці в полоні у окупантів і після звільнення нагадував в'язня концтабору Освенцим через те, що окупанти морили його голодом, розповів журналіст Сергій Гармаш.

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Українські захисники звільнили з полону військовослужбовця ЗСУ, який потрапив у полон до росіян. У чоловіка був крайній ступінь виснаження. Про це у Фейсбук розповів український журналіст Сергій Гармаш.

За його словами, хлопця, схожого на в'язня Освенцима, яких він бачив хіба що в кіно, привезли до шпиталю на лінії фронту.

"Я ще такого не бачив. Крайній ступінь виснаження. Просто живий скелет. Наші відбили ворожу позицію та знайшли його. Боєць ЗСУ, два місяці був у полоні, у підвалі. Не годували. Якби не один російський солдат, який із жалю ділив з ним свою пайку, помер би з голоду. Від спраги пив антифриз. До виснаження додалося отруєння. Коли в шпиталі ми обмивали його перед реанімацією, він був у прямому сенсі холодний", — розповідає журналіст.

Сергій Гармаш розповів, що за словами бійця, декілька його товаришів, теж захоплених у полон, померли від ран і голоду.

Звільненому з полону Олексію 27 років.

"Мені дали компотика", — весь час повторював він, посміхаючись. "Компотик" був мрією у двомісячному голоді та холоді підвалу. Збираючи його речі на евакуацію, я побачив документи та фото. Милий хлопець з красивою дівчиною. Він просив не публікувати фоток з ним, доки не подзвонить мамі. Питання до росіян: навіщо тримати людей у підвалі, без їжі та води, якщо ви ніяк не використовуєте їх? Їх можна було обміняти на своїх. Врятувати життя своїм. Адже ваші матері теж чекають на синів… У чому сенс? Це якийсь дикий експеримент? Просто груповий садизм? "Розумом Росію не зрозуміти", — написав журналіст.

Він додав, що фото Олексія він не опублікував з етичних міркувань.

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