"Питання честі": у ГУР пообіцяли знайти винних у розстрілі бійця ЗСУ (відео)

Представник української розвідки Андрій Юсов також зазначив, що за допомогою вбивства бійця ЗСУ росіяни намагалися деморалізувати наших громадян, але посилили ненависть до РФ.

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У Головному управлінні розвідки України пообіцяли знайти винних у розстрілі воїна ЗСУ російськими окупантами. Про це в ефірі телемарафону заявив представник спецслужб Андрій Юсов.

За його словами, зараз почалася робота над тим, щоб знайти винних у розстрілі беззбройного українського полоненого. Російські окупанти спеціально опублікували в мережу ролик, щоб деморалізувати українців, але досягли зовсім іншої реакції. Це додало лише ненависті до РФ як серед українських військових, так і серед мирного населення, зазначив Андрій Юсов.

"Росіяни свідомо записали цей злочин на відео і свідомо його оприлюднили. Це ті акти геноциду, яких ширити не соромляться і публічна політика цього режиму, і цієї так званої армії", — висловився представник розвідки.

У ГУР МО розпочали розслідування військового злочину та пообіцяли знайти авторів резонансного ролика, які й застрелили українця. Російські окупанти понесуть повну відповідальність і це питання честі.

Розстріл українського полоненого російськими окупантами

6 березня російські військові зняли та опублікували у мережу ролик на якому розстріляли українського полоненого за фразу, яка не сподобалася ворожим військам.

Докурюючи цигарку, українець вимовив фразу "Слава Україні", після чого пролунав звук автоматної черги і боєць ЗСУ впав на землю.

У ЗСУ після невеликого розслідування назвали ім'я військовополоненого. За не підтвердженою інформацією, це військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Шадура Тимофій Миколайович, про що написала пресслужба бригади у Facebook.

7 березня заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала дочекатися підтвердження особи розстріляного бійця ЗСУ. За її словами, суспільству потрібно обережніше реагувати на трагедію і продемонструвати повагу до загиблого героя та його родини.