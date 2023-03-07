"Вопрос чести": в ГУР пообещали найти виновных в расстреле бойца ВСУ (видео)

Представитель украинской разведки Андрей Юсов также отметил, что при помощи убийства бойца ВСУ россияне пытались деморализовать наших граждан, но только усилили ненависть к РФ.

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В Главном управлении разведки Украины пообещали найти виновных в расстреле воина ВСУ российскими оккупантами. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель спецслужб Андрей Юсов.

По его словам сейчас началась работа над тем, чтобы найти виновных в расстреле безоружного украинского пленного. Российские оккупанты специально опубликовали в сеть ролик, чтобы деморализовать украинцев, но добились совершенно другой реакции. Это добавило лишь ненависти к РФ как среди украинских военных, так и среди мирного населения, как отметил Андрей Юсов.

"Россияне сознательно записали это преступление на видео и сознательно его обнародовали. Это те акты геноцида, которых р*шисты не стесняются и публичная политика этого режима и этой так называемой армии", — высказался представитель разведки.

В ГУР МО начали расследование военного преступления и пообещали найти авторов резонансного ролика, которые и застрелили украинца. Российские оккупанты понесут полную ответственность и это "вопрос чести".

Расстрел украинского пленного российскими оккупантами

6 марта российские военные сняли и опубликовали в сеть ролик на котором расстреляли украинского пленного за фразу, которая не понравилась вражеским войскам.

Докуривая сигарету украинец произнес фразу "Слава Украине", после чего раздался звук автоматной очереди и боец ВСУ упал на землю.

В ВСУ после небольшого расследования назвали имя военнопленного. По не подтвержденной информации это военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Шадура Тимофей Николаевич, о чем написала пресс-служба бригады в Facebook.

7 марта замминистра обороны Анна Маляр призвала дождаться подтверждения личности расстрелянного бойца ВСУ. По ее словам обществу нужно более осторожно реагировать на трагедию и продемонстрировать уважение к погибшему герою и его семье.