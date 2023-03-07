"Должно быть уважение": Маляр призвала дождаться подтверждения личности расстрелянного бойца ВСУ

По словам замминистра обороны, обществу нужно более осторожно реагировать на трагедию и продемонстрировать уважение к погибшему герою и его семье.

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Военное командование должно официально подтвердить личность расстрелянного россиянами украинского военнопленного. Об этом 7 марта в своем Facebook сообщила заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.

В частности, замминистра обратилась к пользователям социальных сетей на фоне сообщений и заявлений по поводу личности расстрелянного украинского военнопленного. Она отметила, что нужно снизить уровень обсуждения этого страшного события.

"Соцсети и тактичность – несовместимы", – отметила она в сообщении.

По ее словам, стоит продемонстрировать уважение к погибшему герою и его семье. Командование бригады, где служил украинский защитник, должно выступить с соответствующим заявлением о подтверждении личности.

Напомним, 6 марта в сети появилось видео, на котором российские захватчики расстреляли украинского военнопленного. Это произошло после того, как он выкрикнул слова "Слава Украине". Убийство вызвало бурное обсуждение, ведь украинское общество обратило внимание на отсутствие наказания для россиян, совершавших массовые убийства гражданских на территории Украины. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на преступление российских оккупантов. Он пообещал отомстить за убийство безоружного бойца. Тем временем омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что отправил видео с расстрелом украинского пленника международным партнерам.

Фокус сообщал, что хэштег "Слава Украине!" возглавил мировые тренды Twitter. Со вчерашнего дня в соцсети появилось более 87 тысяч твитов, посвященных убитому оккупантами пленнику, который стал еще одним символом героической борьбы украинцев. Люди из разных стран мира призвали международные инстанции отреагировать на ужасающие преступления, совершаемые российскими военнослужащими на территории нашего государства.