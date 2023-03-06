Россияне расстреляли украинского пленного за слова "Слава Украине": в ОП отреагировали (фото)

По словам главы ОП Ермака, это пример "национальной никчемности и слабости" россиян. У Зеленского пообещали, что военные, причастные к этому, понесут наказание.

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Российские оккупанты расстреляли украинского военного за слова "Слава Украине". Соответствующее видео в понедельник, 6 марта, опубликовал блогер и волонтер Сергей Стерненко в своем Twitter-аккаунте.

"Еще одно военное преступление россиян. Украинский солдат был захвачен в плен. После того как он сказал "Слава Украине" россиянин застрелил его и снял это на видео", — рассказал Стерненко.

По этическим соображениям Фокус не публикует видео.

[ + – ] Последние кадры жизни украинского защитника Фото: Скрин видео

На записи украинский защитник, докуривая последнюю сигарету, на камеру говорит "Слава Украине", после чего в его сторону раздается автоматная очередь, а военнопленный падает на землю.

В Офисе президента отреагировали на произошедшее. Глава ОП Андрей Ермак в своем телеграм-канале подчеркнул, что участники расстрела будут отвечать за военное преступление.

"В России культивируются военные преступления. И они обеляются пропагандой и мифами о "нацистах". Убийство военнопленного — еще один пример этого. Это также пример их национальной ничтожности и слабости. За каждое такое военное преступление наступит возмездие. Никто не сможет от него скрыться", — написал Ермак.

Отметим, что личность погибшего украинского военного пока не установлена.

Напомним, 5 марта судья Народного суда в Гааге Стивен Рэп рассказал, что для создания трибунала над президентом России Владимиром Путиным необходимо успешное голосование Генеральной ассамблеи ООН.

Ранее, 1 марта, генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс считает, что спецтрибунал для расследования преступлений РФ можно создать за один день.

28 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в ходе открытия 52-й сессии Совета по правам человека ООН, посвященной геноциду в Украине, он призвал мировое сообщество присоединиться к международной коалиции по созданию спцетрибунала для политического и военного руководства России.