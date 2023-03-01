"Случай Украины уникален": в Латвии рассказали, от чего зависит создание трибунала для РФ

В Риге заверили украинцев, что ни одно преступление российских оккупантов не останется безнаказанным, однако на это нужно время.

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Генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс считает, что спецтрибунал для расследования преступлений РФ можно создать за один день, но нужно желание. Об этом он заявил в новом интервью для портала LSM.

С первых дней полномасштабной войны международное сообщество собирает доказательства преступлений российских оккупантов в Украине. Их за последний год накопилось достаточное количество, чтобы создать специальный трибунал для РФ хоть завтра, как отметил представитель Латвии.

"Случай Украины уникален в том смысле, что с первого дня полномасштабного вторжения специальные службы и международные институты фиксировали эти преступления. Доказательств достаточно, чтобы можно было говорить о рассмотрении дел", — заявил Юрис Стуканс.

Генпрокурор Латвии заверяет, что виновные не останутся безнаказанными спустя время. Кроме того, украинские беженцы в Латвии продолжают постоянно делиться своими историями, и их свидетельства будут учитываться при создании международного трибунала.

"К сожалению, страны пока не готовы подписать соглашение, но сама Украина никогда не потеряет своих прав, и уже сегодня есть несколько дел в отношении конкретных лиц. Нет оснований думать, что кто-то останется безнаказанным", — продолжил Юрис Стуканс.

Напомним, 28 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, как идет создание спецтрибунала для РФ. В ведомстве продолжают работать над тем, чтобы расширить международную коалицию для привлечения к ответственности российское военное и политическое руководство за преступления в Украине.

16 февраля Национальный совет Словакии признал действующий российский режим террористическим, а саму Россию — страной, которая спонсирует терроризм. В тексте резолюции, также говорится о поддержке создания спецтрибунала.