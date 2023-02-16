Парламент Словакии признал Россию страной-спонсором терроризма

Депутаты, как говорится в тексте резолюции, также поддерживают создание спецтрибунала, который будет расследовать военные преступления, совершенные ВС РФ на территории Украины.

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Национальный совет Словакии признал действующий российский режим террористическим, а саму Россию — страной, которая спонсирует терроризм. Об этом 16 февраля сообщило местное издание Aktuality.

Соответствующая резолюция была принята Национальным советом Словакии в ходе заседания, которое состоялось 16 февраля.

Так, словацкие депутаты признали действующий российский режим террористическим, а Россию — государством, которое спонсирует терроризм. Подобная резолюция, как отмечает издание, была принята в знак солидарности с Украиной, которую ВС РФ продолжают обстреливать.

"Нацсовет в очередной раз осудил российскую агрессию в Украине и выразил поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. Резолюцией осуждаются атаки ВС РФ на мирное население, гражданские и энергетические объекты. Депутаты также осудили прямые и косвенные угрозы со стороны России применить ядерное оружие", — отмечают журналисты.

В резолюции, которую утвердил Нацсовет, также сказано, что Словакия не будет признавать результаты так называемых референдумов, которые проводились россиянами на захваченных территориях Украины. Отдельно депутаты выразили поддержку усилиям по созданию специального трибунала, который должен расследовать военные преступления, совершенные армией России.

"Резолюция призывает правоохранительные органы, спецслужбы и другие компетентные органы страны не недооценивать угрозу, а принимать против нее действенные меры для сохранения безопасности и демократии в Словакии", — говорится в сообщении издания.

Напомним, в середине декабря Сейм Польши признал Россию государством, которое спонсирует терроризм. В итоговом тексте резолюции сказано, что РФ систематически нарушает права человека и международное право, осуществляет нападения на территории других стран, а также совершает военные преступления и геноцид.

В конце декабря в американских СМИ появилась информация, что США могут объявить Россию "страной-агрессором", а не государством, которое спонсирует терроризм.