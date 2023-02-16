Парламент Словаччини визнав Росію країною-спонсором тероризму

Депутати, як йдеться у тексті резолюції, також підтримують створення спецтрибуналу, який розслідуватиме воєнні злочини, скоєні ЗС РФ на території України.

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Національна рада Словаччини визнала російський режим, що діє, терористичним, а саму Росію — країною, яка спонсорує тероризм. Про це 16 лютого повідомило місцеве видання Aktuality.

Відповідну резолюцію прийняла Національна рада Словаччини під час засідання, яке відбулося 16 лютого.

Так, словацькі депутати визнали чинний російський режим терористичним, а Росію — державою, яка спонсорує тероризм. Така резолюція, як зазначає видання, прийнята на знак солідарності з Україною, яку ЗС РФ продовжують обстрілювати.

"Нацрада вкотре засудила російську агресію в Україні та висловила підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України. Резолюцією засуджуються атаки ЗС РФ на мирне населення, цивільні та енергетичні об'єкти. Депутати також засудили прямі та непрямі загрози з боку Росії застосувати ядерне озброєння", — зазначають журналісти.

У резолюції, яку затвердила Нацрада, також сказано, що Словаччина не визнаватиме результатів так званих референдумів, які проводили росіяни на захоплених територіях України. Окремо депутати висловили підтримку зусиллям щодо створення спеціального трибуналу, який має розслідувати воєнні злочини, скоєні армією Росії.

"Резолюція закликає правоохоронні органи, спецслужби та інші компетентні органи країни не недооцінювати загрозу, а вживати проти неї дієвих заходів для збереження безпеки та демократії у Словаччині", — йдеться у повідомленні видання.

Нагадаємо, у середині грудня Сейм Польщі визнав Росію державою, яка спонсорує тероризм. У підсумковому тексті резолюції сказано, що РФ систематично порушує права людини та міжнародне право, здійснює напади на території інших країн, а також вчиняє воєнні злочини та геноцид.

Наприкінці грудня в американських ЗМІ з'явилася інформація, що США можуть оголосити Росію "країною-агресором", а не державою, яка спонсорує тероризм.