США планують оголосити РФ "державою-агресором", а не спонсором тероризму, — The Hill

Новий закон надасть президенту США повноваження визнати РФ "державою-агресором", а також будь-яку іншу закордонну країну, якщо він вважатиме, що вона бере участь в агресії проти України.

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Конгрес США спільно з Білим домом розробляє законопроект, який засуджує Росію як "державу-агресора". Це дозволить президенту застосовувати нові санкції щодо російських офіційних осіб, які стосуються військової агресії. Про це повідомляє The Hіll.

Поява такої законодавчої ініціативи присвячена візиту до США Президента України Володимира Зеленського.

Разом з тим, представники республіканців називають цю ініціативу "напівприродженою" відповіддю на вимогу президента Зеленського визнати Росію спонсором тероризму, оскільки цей ярлик повністю б ізолював Москву від міжнародної спільноти і змусив США накладати фінансові обмеження на країни, що підтримують відносини з Кремлем.

У грудні в інтерв'ю американській пресі держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що представники Білого дому вже ведуть роботу з Конгресом щодо законопроекту, який допоможе згладити гострі кути, пов'язані з ярликом "спонсор тероризму", оскільки визнання Росії такою матиме непередбачені наслідки.

За словами представника Конгресу, знайомого із питанням, текст законопроекту обговорюють адміністрація президента та представники Конгресу. Представник республіканців розкритикував таку ідею, оскільки це не накладе на Москву якісь значні витрати.

"Зеленський попросив про визнання спонсором тероризму, а натомість в адміністрації Байдена заявили, що це не підтримають, і як альтернативу запропонували те, чого взагалі не існує і не передбачається ні американським, ні міжнародним законодавством. Юридичних підстав для цього немає", — сказав помічник конгресмена.

"Це "напівприроджений" піар-захід, який ніяк не покарає Росію, а також і не допоможе українським громадянам", — пояснив він.

Журналістам The Hill надали текст законопроекту. У ньому йдеться про те, що президент США отримує повноваження визнати Росію "державою-агресором" та будь-яку іншу закордонну країну такою, якщо вважатиме, що вона бере участь в агресії проти України.

Законопроект також дозволяє президенту застосувати санкції щодо будь-якої особи, яка відповідальна, залучена або якось пов'язана зі злочином агресії.

Нагадаємо, що глава СБУ заявив, що їхні співробітники завадили росіянам вбити Буданова та Резнікова. За словами керівника української спецслужби Василя Малюка, виконавця затримали під час спроби в'їхати на територію України.

Раніше Фокус повідомляв, що у середу, 21 грудня, голова Луганської ОВА розповів про деокупацію регіону. За його словами, до Нового року очікується успіх. Проте ЗС РФ максимально замінували регіон, що ускладнює просування ЗСУ.