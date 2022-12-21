Кіллер уже їхав в Україну: СБУ завадила росіянам убити Буданова та Резнікова, — Малюк (відео)

За словами голови української спецслужби, виконавця затримали під час спроби в'їхати на територію країни. У СБУ не хочуть розкривати деталей, щоби росіяни "не вчилися на своїх помилках".

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На главу української розвідки Кирила Буданова та міністра оборони України Олексія Резнікова спецслужби РФ намагалися вчинити замах. Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів голова СБУ генерал-майор Василь Малюк.

"Нещодавно готувався замах на мого побратима Кирила Буданова та міністра оборони Резнікова", — розповів Малюк.

За його словами, виконавець уже готувався їхати в Україну, проте перед цим росіяни хотіли перевірити свою агентуру в країні та дали завдання ліквідувати українського військовослужбовця.

СБУ підготувала фотоімітацію нібито скоєного вбивства та надіслала фотозвіти до Росії. За це ворожі спецслужби заплатили "агенту" $100 тис.

У результаті росіяни переконалися, що нібито своїх людей в Україні можна розраховувати і відправили свого виконавця. Як розповідає Малюк, його затримали на в'їзді в Україну — він намагався потрапити на нашу територію через третю країну.

Глава відомства уточнює, що таких прикладів у СБУ накопичилося достатньо.

"Таких історій не одна, і не дві, їх до десяти", — наголосив він.

Проте українська Служба безпеки не поспішає розкривати деталі, щоби росіяни "не вчилися на своїх помилках".

Нагадаємо, СБУ затримала колаборанта, який підіймав прапор РФ над міськрадою Харкова 2014. Після того, як плани Кремля щодо захоплення регіону провалилися, підозрюваний "заліг на дно" з арсеналом.