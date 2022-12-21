Киллер уже ехал в Украину: СБУ помешала россиянам убить Буданова и Резникова, — Малюк (видео)

По словам главы украинской спецслужбы, исполнителя задержали при попытке въехать на территорию страны. В СБУ не хотят раскрывать деталей, чтобы россияне "не учились на своих ошибках".

Related video

На главу украинской разведки Кирилла Буданова и министра обороны Украины Алексея Резникова спецслужбы РФ пытались совершить покушение. Об этом в интервью Наталье Мосейчук рассказал глава СБУ генерал-майор Василий Малюк.

"Недавно готовилось покушение на моего побратима Кирилла Буданова и министра обороны Резникова", — рассказал Малюк.

По его словам, исполнитель уже готовился ехать в Украину, однако перед этим россияне хотели проверить свою агентуру в стране и дали задание ликвидировать украинского военнослужащего.

СБУ подготовила фотоимитацию якобы совершенного убийства и отправила фотоотчеты в Россию. За это вражеские спецслужбы заплатили "агенту" $100 тыс.

В результате россияне удостоверились, что на якобы своих людей в Украине можно рассчитывать и отправили своего исполнителя. Как рассказывает Малюк, его задержали на въезде в Украину — он пытался попасть на нашу территорию через третью страну.

Глава ведомства уточняет, что таких примеров у СБУ накопилось уже достаточно.

"Таких историй не одна, и не две, их до десяти", — подчеркнул он.

Однако украинская Служба безопасности не торопится раскрывать детали, чтобы россияне "не учились на своих ошибках".

Напомним, СБУ задержала коллаборанта, поднимавшего флаг РФ над горсоветом Харькова в 2014-м. После того как планы Кремля по захвату региона провалились, подозреваемый "залег на дно" с арсеналом оружия.