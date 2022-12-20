СБУ задержала коллаборанта, поднимавшего флаг РФ над Харьковским горсоветом в 2014-м (фото)

После того как планы Кремля по захвату региона провалились, подозреваемый "залег на дно" с арсеналом оружия.

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Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании мужчины, которого обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами РФ. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, подозреваемый был задержан в Харькове. Мужчина более 8 лет скрывался от правосудия после того, как участвовал в попытке насильственного захвата власти.

В СБУ утверждают, что задержанный лично вешал флаг РФ над зданием горсовета Харькова в 2014 году и призывал пророссийских граждан штурмовать админздание.

[ + – ] В 2014 году мужчина участвовал в попытке насильственного захвата власти в Харькове

Кроме этого, подозреваемый неоднократно участвовал в эфирах пропагандистских росСМИ и агитировал за изменение границ Украины.

"Когда попытки Москвы захватить Харьков провалились, злоумышленник решил залечь на дно для избежания правосудия. Для этого соблюдались меры конспирации, он постоянно менял адреса проживания и номера мобильных телефонов.

Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали", — говорится в пресс-релизе.

[ + – ] Подозреваемый был задержан в Харькове

В ходе обысков оперативники обнаружили и изъяли:

флаги РФ и "георгиевские ленты";

снайперскую винтовку с оптическим прицелом;

самозарядную винтовку Z-10;

патроны калибра 7,62 мм.

Задержанному было предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 110 — "Посягательство на территориальную целостность Украины";

ч. 1 ст. 263 — "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами".

[ + – ] Задержание коллаборанта в Харькове [ + – ] Задержанный поддерживает российское вторжение в Украину [ + – ] У задержанного нашли арсенал оружия и российскую национальную символику

Отметим, что ранее СБУ задержала на Донбассе коллаборанток, которые сотрудничали с ВС РФ и корректировали ракетные удары.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила в Одессе российского агента, передававшего разведданные штабу "Группы Вагнера".