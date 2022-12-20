СБУ задержала коллаборанта, поднимавшего флаг РФ над Харьковским горсоветом в 2014-м (фото)
После того как планы Кремля по захвату региона провалились, подозреваемый "залег на дно" с арсеналом оружия.
Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании мужчины, которого обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами РФ. Об этом информирует пресс-центр ведомства.
По данным правоохранителей, подозреваемый был задержан в Харькове. Мужчина более 8 лет скрывался от правосудия после того, как участвовал в попытке насильственного захвата власти.
В СБУ утверждают, что задержанный лично вешал флаг РФ над зданием горсовета Харькова в 2014 году и призывал пророссийских граждан штурмовать админздание.
Кроме этого, подозреваемый неоднократно участвовал в эфирах пропагандистских росСМИ и агитировал за изменение границ Украины.
"Когда попытки Москвы захватить Харьков провалились, злоумышленник решил залечь на дно для избежания правосудия. Для этого соблюдались меры конспирации, он постоянно менял адреса проживания и номера мобильных телефонов.
Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали", — говорится в пресс-релизе.
В ходе обысков оперативники обнаружили и изъяли:
- флаги РФ и "георгиевские ленты";
- снайперскую винтовку с оптическим прицелом;
- самозарядную винтовку Z-10;
- патроны калибра 7,62 мм.
Задержанному было предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса:
- ч. 1 ст. 110 — "Посягательство на территориальную целостность Украины";
- ч. 1 ст. 263 — "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами".
Отметим, что ранее СБУ задержала на Донбассе коллаборанток, которые сотрудничали с ВС РФ и корректировали ракетные удары.
Также сообщалось, что СБУ разоблачила в Одессе российского агента, передававшего разведданные штабу "Группы Вагнера".