"Наводили удары на роддома": СБУ сообщила о задержании российских шпионок (фото)

Подозреваемыми, как утверждают силовики, являются жительницы Торецка, передававшие и корректировавшие ракетные удары ВС РФ по социальным и энергетическим объектам.

Related video

Контрразведка Службы безопасности сообщила о разоблачении и нейтрализации российской агентурной сети, которая корректировала ракетные удары в Донецкой области. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, подозреваемые занимались сбором разведданных о передислокации подразделений Вооруженных сил Украины. Помимо этого, агентурная сеть РФ передавала оккупантам локации электрических подстанций и социальных объектов, среди которых школы, родильные дома и студенческие общежития.

Среди задержанных — трое жительниц прифронтового Торецка, которые были завербованы "МГБ ДНР" в первые дни полномасштабного вторжения.

"Полученные сведения оккупанты планировали использовать для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам. Женщины получили российские паспорта, которые планировали использовать для выезда в РФ в случае успешного выполнения вражеских задач. Для сбора разведданніх агенты лично обходили территорию населенных пунктов и делали отметки на электронных картах", — говорится в пресс-релизе СБУ.

Собранные разведданные передовались куратору женщин, который дислоцировался в оккупированной Горловке. Во время обысков у подозреваемых выявили:

компьютерную техника и мобильные телефоны с доказательствами ведения переписки со спецслужбами страны-агрессора;

российские паспорта.

Женщинам предъявлено подозрение по ч.2 ст. 111 Уголовного Кодекса — "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения". Жительницам Торецка суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Если вина женщин будет доказана Фемидой — им грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

[ + – ] СБУ задержала жительниц Торецка, корректировавших удары ВС РФ

Отметим, что ранее СБУ задержала в Киеве топ-коллаборантку, которая оформляла себе документы для выезда в ЕС. Подозреваемой оказалась бывшая глава Купянской райгосадминистрации, которая добровольно сотрудничала с ВС РФ во время оккупации региона.

Также сообщалось, что СБУ задержала под Киевом помощника "министра МВД ЛНР", который лично принимал участие в боевых действиях против сил АТО.