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Военный Фокус Российско-украинская война

СБУ задержала под Киевом помощника "министра МВД ЛНР" (фото, видео)

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Помощник "министра МВД ЛНР" задержан оперативниками СБУ

Подозреваемый, по данным силовиков, лично участвовал в боевых действиях против сил АТО и командовал пророссийскими боевиками во время захвата здания управления СБУ в Луганске.

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Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании помощника "министра МВД ЛНР". Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным ведомства, пророссийский боевик с позывным "Сотый" был задержан в ходе спецоперации на территории Киевской области.

Подозреваемый, как утверждают в СБУ, в 2014 году лично участвовал в боевых действиях против сил АТО, а через время решил "залечь на дно" и скрывался от правосудия на оккупированных территориях. Задержанным оказался помощник "министра МВД ЛНР" и, по совместительству, командир штурмового подразделения "спецотряда быстрого реагирования", который находился на прямой связи с кадровыми офицерами спецслужб РФ.

"В 2014 году он командовал группами боевиков во время захвата админздания управления СБУ в Луганской области. Он также собирал персональные данные сотрудников СБУ в Донецкой и Луганской областях, а полученные сведения должен был передавать кураторам для подготовки диверсий против украинских защитников", — говорится в сообщении.

Помимо этого, как отмечают в ведомстве, подозреваемый создал большую сеть информаторов, которые собирали для него информацию о местах дислокации подразделений сил АТО на Донбассе. Кураторами задержанного оказались:

  • "руководитель парламента ЛНР" Алексей Карякин;
  • "министр мвд ЛНР" Игорь Корнет;
  • "военный комендант" захваченного Луганска Сергей Грачев.

В обязанности подозреваемого, по данным СБУ, также входила охрана граждан страны-агрессора, которые весной 2014 года приезжали на Донбасс для проведения фейковых референдумов. Мужчине предъявлено подозрение по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса — "Создание террористической группы или террористической организации".

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Если вина подозреваемого будет доказана в суде — ему грозит до 15 лет лишения свободы.

СБУ задержала под Киевом помощника "министра МВД ЛНР"

Отметим, что ранее СБУ задержала в Винницкой области бывшего военнослужащего, который сотрудничал с ВС РФ и наводил ракетные удары на объекты энергоинфраструктуры.

Также сообщалось, что СБУ задержала двух жительниц Луганской области, которые сливали российским оккупантам адреса проукраинских жителей и помогали захватчикам заселяться в чужие дома.