"Сдавали патриотов": СБУ задержала женщин, сотрудничавших с ВС РФ (фото)

Жительницы Луганщины "сливали" оккупантам адреса проукраинских граждан и помогали им заселяться в чужие дома.

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Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании двух женщин, которых обвиняют в сотрудничестве с ВС РФ. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, женщин, обвиняемых в коллаборационизме, задержали в освобожденной части Луганской области. Местные жительницы, как утверждают в СБУ, сдавали российским войскам адреса проукраинских активистов и помогали размещать захватчиков в жилищах гражданских.

"Они организовали питание для личного состава оккупантов и предложили им свои дома в поселке Невское Сватовского района. За такое сотрудничество женщины получили от оккупационной администрации особый статус и возможность беспрепятственно перемещаться на захваченной территории", – говорится в пресс-релизе СБУ.

После деоккупации Невского подозреваемые остались в поселке и пытались втереться в доверие украинским военнослужащим. Женщин разоблачили в ходе проведения стабилизационных мероприятий.

Им предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса — "Пособничество стране-агрессору".

Суд избрал женщинам меру пресечения в виде содержания под стражей. Если вина подозреваемых будет доказана — им грозит до 12 лет лишения свободы.

Отметим, что ранее СБУ сообщила о разоблачении и задержании российского солдата в Херсоне, который переоделся в гражданскую одежду и пытался выдать себя за местного жителя.

Также сообщалось, что СБУ задержала российскую шпионку, которая пыталась проникнуть в негласный аппарат спецслужбы для работы в статусе двойного агента.