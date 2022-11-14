СБУ задержала в Херсоне переодетого в гражданскую одежду российского солдата (видео)

Оккупант, по данным силовиков, выдавал себя за "местного жителя" и собирал разведданные для корректировке ударов по позициям ВСУ.

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Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании в Херсоне российского военнослужащего, который остался в областном центре после отступления ВС РФ. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, российский военнослужащий переоделся в гражданскую одежду и пытался выдать себя за "местного жителя" после освобождения Херсона.

Задержанным оказался профессиональный солдат 69-й отдельной бригады прикрытия ВС РФ, которому командование поручило после деоккупации города собирать разведывательные данные и корректировать огонь по позициям украинских войск. Кроме этого, агент должен был осуществлять диверсии в подконтрольном Киеву Херсоне.

"Оккупанта удалось выявить благодаря системным и последовательным стабилизационным мероприятиям, которые проводились СБУ и Нацполицией на деоккупированной территории. Пока этого р**иста ждут долгие разговоры со следователями СБУ, которые документируют все преступления оккупантов", — говорится в пресс-релизе силового ведомства.

[ + – ] СБУ выявила в Херсоне переодетого в гражданскую одежду российского солдата

Отметим, что ранее СБУ сообщала о задержании интернет-агигатора, который готовил фейковые публикации для пропагандистского ток-шоу Владимира Соловьева. Подозреваемый, по словам правоохранителей, за сотрудничество с росСМИ планировал получить гражданство России и поселиться в Московской области.

Также сообщалось, что СБУ нейтрализовала российскую ДРГ, члены которой готовили убийства командиров Сил специальных операций ВСУ. Кураторы, помимо покушений, поручили задержанным осуществить диверсии со взрывчаткой на территории Сумской области.