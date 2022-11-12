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Военный Фокус Российско-украинская война

СБУ задержала агигатора, который готовил фейки для ток-шоу Соловьева (фото, видео)

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СБУ задержала агигатора, готовившего фейки для Владимира Соловьева

Подозреваемый, по данным силовиков, за сотрудничество надеялся получить гражданство России и поселиться в Подмосковье.

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Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении и задержании интернет-агигатора, участвовавшего в создании фейковых новостей, которые транслировались в эфире ток-шоу пропагандиста Владимира Соловьева. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным СБУ, разоблаченным интернет-агигатором оказался житель Черновицкой области, которые распространял в соцсетях деструктивные материалы, направленные на дискредитацию Украины.

Правоохранители утверждают, что задержанный публиковал "вбросы" о якобы обострении политическо-общественной ситуации в западных областях на фоне полномасштабной войны с Россией. Куратором подозреваемого, как сказано в пресс-релизе, был российский топ-пропагандист Владимир Соловьев.

"Именно Соловьеву агитатор помогал формировать деструктивный контент для последующего обнародования в провокационных сюжетах и ток-шоу на телеканале "Россия 1". За это коллаборант надеялся получить гражданство РФ и поселиться в одном из населенных пунктов Подмосковья. Злоумышленником оказался житель Черновицкой области, которое ранее занимался адвокатской практикой", — продолжили в СБУ и добавили, что после вторжения задержанный открыто призывал поддерживать российских оккупантов и оправдывал военные прступления захватчиков на оккупированных территориях.

задержание СБУ, задержание коллаборанта, российская пропаганда, российские фейки, Владимир Соловьев, Соловьев фейки Fullscreen
СБУ задержала агитатора, который работал на Соловьева
задержание СБУ, задержание коллаборанта, российская пропаганда, российские фейки, Владимир Соловьев, Соловьев фейки Fullscreen
СБУ задержала агитатора, который работал на Соловьева
задержание СБУ, задержание коллаборанта, российская пропаганда, российские фейки, Владимир Соловьев, Соловьев фейки Fullscreen
СБУ задержала агитатора, который работал на Соловьева
задержание СБУ, задержание коллаборанта, российская пропаганда, российские фейки, Владимир Соловьев, Соловьев фейки Fullscreen
СБУ задержала агитатора, который работал на Соловьева
задержание СБУ, задержание коллаборанта, российская пропаганда, российские фейки, Владимир Соловьев, Соловьев фейки Fullscreen
СБУ задержала агитатора, который работал на Соловьева
задержание СБУ, задержание коллаборанта, российская пропаганда, российские фейки, Владимир Соловьев, Соловьев фейки Fullscreen
СБУ задержала агитатора, который работал на Соловьева
задержание СБУ, задержание коллаборанта, российская пропаганда, российские фейки, Владимир Соловьев, Соловьев фейки Fullscreen
СБУ задержала агитатора, который работал на Соловьева
задержание СБУ, задержание коллаборанта, российская пропаганда, российские фейки, Владимир Соловьев, Соловьев фейки
задержание СБУ, задержание коллаборанта, российская пропаганда, российские фейки, Владимир Соловьев, Соловьев фейки
задержание СБУ, задержание коллаборанта, российская пропаганда, российские фейки, Владимир Соловьев, Соловьев фейки
задержание СБУ, задержание коллаборанта, российская пропаганда, российские фейки, Владимир Соловьев, Соловьев фейки
задержание СБУ, задержание коллаборанта, российская пропаганда, российские фейки, Владимир Соловьев, Соловьев фейки
задержание СБУ, задержание коллаборанта, российская пропаганда, российские фейки, Владимир Соловьев, Соловьев фейки
задержание СБУ, задержание коллаборанта, российская пропаганда, российские фейки, Владимир Соловьев, Соловьев фейки

Из-за своей пророссийскй позиции, по словам правоохранителей, подозреваемый попал в поле зрения пропагандистских СМИ, которые позже предложили жителю Черновицкой области сотрудничать. Для переписки с куратором задержанный использовал мессенджеры и анонимные Telegram-каналы.

Как отмечают в СБУ, мужчине предъявлено подозрение по ч. 3. ст. 436-2 Уголовного кодекса — "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников". Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста. Если вина жителя Черновицкой области будет доказана в суде — ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

СБУ задержала агигатора, готовившего фейки для Владимира Соловьева

Несколькими днями ранее СБУ сообщила о задержании иностранного блогера, проживавшего в Украине, который сотрудничал с Russia Today и распространял фейковые материалы о войне.

Также сообщалось, что СБУ задержала членов российской ДРГ, которые готовили заказные убийства командиров Сил спецопераций ВСУ.

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