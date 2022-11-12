СБУ задержала агигатора, который готовил фейки для ток-шоу Соловьева (фото, видео)

Подозреваемый, по данным силовиков, за сотрудничество надеялся получить гражданство России и поселиться в Подмосковье.

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Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении и задержании интернет-агигатора, участвовавшего в создании фейковых новостей, которые транслировались в эфире ток-шоу пропагандиста Владимира Соловьева. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным СБУ, разоблаченным интернет-агигатором оказался житель Черновицкой области, которые распространял в соцсетях деструктивные материалы, направленные на дискредитацию Украины.

Правоохранители утверждают, что задержанный публиковал "вбросы" о якобы обострении политическо-общественной ситуации в западных областях на фоне полномасштабной войны с Россией. Куратором подозреваемого, как сказано в пресс-релизе, был российский топ-пропагандист Владимир Соловьев.

"Именно Соловьеву агитатор помогал формировать деструктивный контент для последующего обнародования в провокационных сюжетах и ток-шоу на телеканале "Россия 1". За это коллаборант надеялся получить гражданство РФ и поселиться в одном из населенных пунктов Подмосковья. Злоумышленником оказался житель Черновицкой области, которое ранее занимался адвокатской практикой", — продолжили в СБУ и добавили, что после вторжения задержанный открыто призывал поддерживать российских оккупантов и оправдывал военные прступления захватчиков на оккупированных территориях.

[ + – ] СБУ задержала агитатора, который работал на Соловьева [ + – ] СБУ задержала агитатора, который работал на Соловьева [ + – ] СБУ задержала агитатора, который работал на Соловьева [ + – ] СБУ задержала агитатора, который работал на Соловьева [ + – ] СБУ задержала агитатора, который работал на Соловьева [ + – ] СБУ задержала агитатора, который работал на Соловьева [ + – ] СБУ задержала агитатора, который работал на Соловьева

Из-за своей пророссийскй позиции, по словам правоохранителей, подозреваемый попал в поле зрения пропагандистских СМИ, которые позже предложили жителю Черновицкой области сотрудничать. Для переписки с куратором задержанный использовал мессенджеры и анонимные Telegram-каналы.

Как отмечают в СБУ, мужчине предъявлено подозрение по ч. 3. ст. 436-2 Уголовного кодекса — "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников". Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста. Если вина жителя Черновицкой области будет доказана в суде — ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

[ + – ] СБУ задержала агигатора, готовившего фейки для Владимира Соловьева

Несколькими днями ранее СБУ сообщила о задержании иностранного блогера, проживавшего в Украине, который сотрудничал с Russia Today и распространял фейковые материалы о войне.

Также сообщалось, что СБУ задержала членов российской ДРГ, которые готовили заказные убийства командиров Сил спецопераций ВСУ.

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