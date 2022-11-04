Взрывы на газопроводах "Северный поток": как российская пропаганда распространяет фейки

В конце октября — начале ноября в российских медиа начали продвигать тему обвинения Лиз Трасс в якобы причастности к взрывам на газопроводах России "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в Балтийском море. Якобы в личной переписке с госсекретарем США Энтони Блинкеном она после сентябрьских взрывов написала: "Все сделано".

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Кремлевские организаторы распространения очередного фейка видны издалека. Запущен тред был из популярной соцсети Reddit. В нескольких аккаунтах, имеющих достаточно большую аудиторию читателей: conspiracy, EndlessWar, TimDillon и других распространили ряд сообщений. Эти аккаунты продвигают идею прекращения войны и фиксации контроля над территориями Украины в текущем положении. Это, очевидно, является продвижением российской пропаганды: мол, чтобы прекратить мировой экономический кризис, нужно отдать РФ территории Украины — и все вернется к привычной жизни, пишет журналист Иван Верстюк в статье для издания LB.ua.

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Правь Британией! Как выходец из колонии Риши Сунак возглавил империю

Reddit в случае распространения фейка был использован не просто так – платформа популярна в основном в США и отличается тем, что закрытые сообщества по интересам, например борцы за экологию или сторонники политических течений, могут объединяться для влияния вне сети. В числе таких случаев — инвестиционные сообщества, где начинающие инвесторы договариваются о совместных действиях на бирже. В Reddit превалируют в большинстве своем левые мнения, пользователи считают, что капиталисты далеко зашли во влиянии на политическую повестку.

Российские медиа продолжили тему — такие пропагандистские ресурсы как "Звезда", "Аргументы и факты", "РИА" посвятили Трасс и этому сообщению материалы, выпуская все новые тексты с деталями и реакциями. Кроме этого, в российских медиа при премьерстве Лиз Трасс царило мнение, что она, а также ее предшественник Борис Джонсон были антироссийскими, в то время как с Риши Сунаком можно искать компромиссы. Таким образом, вымысел о том, что Трасс писала Блинкену про взрывы на "Северных потоках", направлена на подтверждение борьбы в европейской политике тех, кто против РФ, и тех, кто готов к компромиссам.

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Действия Сунака помогают российской пропаганде раскручивать тему. Он заявлял, что поступки Трасс в должности премьера были "ложными", а также, что он, в отличие от нее, будет сосредотачиваться на внутренних проблемах Британии. Сунак выражал одобрение подхода французского президента Эммануэля Макрона к внешней политике. Лидер Франции известен компромиссным подходом к господствующему политическому режиму в России. Как отмечается, Сунак может считать, что прекращение проблем с инфляцией в британской экономике возможно с прекращением войны. Причиной отставки Трасса стало именно обесценивание активов пенсионных фондов в Британии.

Кроме британских политиков, на ситуацию в Лондоне влияют и имевшие там свои интересы российские олигархи, и экономические факторы, например именно с местной биржи стартовала российская государственная "Роснефть". Нельзя забывать и о большом количестве влиятельных русских мигрантов.

Российская пропаганда, несмотря на поиски креативных решений, очевидна для тех, кто следит за ситуацией на мировой арене, и вызывает беспокойство на Западе. Влиятельные люди начали объединяться, чтобы противостоять ее влиянию, что требует определенных ресурсов, но требует скорейшего противодействия.

Материал подготовлен с помощью сервисов мониторинга LETSDATA и Attack Index.

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