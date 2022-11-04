Вибухи на газогонах "Північний потік": як російська пропаганда поширює фейки

Наприкінці жовтня — початку листопада в російських медіа почали просувати тему звинувачення Ліз Трасс в нібито причетності до вибухів на газогонах Росії "Північний потік 1" та "Північний потік 2" в Балтійському морі. Начебто в особистому листуванні з держсекретарем США Ентоні Блінкеном вона після вересневих вибухів написала: "Все зроблено".

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Кремлівських організаторів розповсюдження чергового фейку видно здалеку. Запущений тред був з популярної соцмережі Reddit. В декількох аккаунтах, які мають доволі немалу аудиторію читачів: conspiracy, EndlessWar, TimDillon та інших поширили низку повідомлень. Ці акаунти просувають ідею припинення війни та фіксації контролю над територіями України в поточному становищі. Це вочевидь є просуванням російської пропаганди про те, що аби припинити світову економічну кризу, треба віддати РФ території України — і все повернеться до звичного життя, пише журналіст Іван Верстюк у статті для видання LB.ua.

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Прав Британією! Як виходець із колонії Ріші Сунак очолив імперію

Reddit у випадку поширення фейку був використаний не просто так — платформа популярна здебільшого в США i вирізняється тим, що закриті спільноти по інтересах, наприклад борці за екологію чи прихильники політичних течій, можуть об'єднуватися для впливу поза межами мережі. Серед таких випадків — інвестиційні спільноти, де інвестори-початківці домовляються про спільну дію на біржі. В Reddit превалюють здебільшого ліві думки, користувачі вважають, що капіталісти далеко зайшли у впливі на політичну повістку.

Російські медіа продовжили тему — такі пропагандистські ресурси як "Звезда", "Аргументи і факти", "РІА" присвятили Трасс та цьому повідомленню матеріали, видаючи нові тексти з деталями та реакціями. Окрім цього, в російських медіа за прем’єрства Ліз Трасс панувала думка, що вона, а також її попередник Борис Джонсон були антиросійськими, тоді як з Ріші Сунаком можна шукати компроміси. Таким чином вигадка про те, що Трасс писала Блінкену про вибухи на "Північних потоках", спрямована на підтвердження боротьби в європейській політиці тих, хто проти РФ, та тих, хто готовий до компромісів.

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Дії Сунака також допомагають російській пропаганді розкручувати тему. Він заявляв, що вчинки Трасс на посаді прем’єра були "помилковими", а також, що він, на відміну від неї, буде зосереджуватися на внутрішніх проблемах Британії. Сунак висловлював схвалення підходу французського президента Еммануеля Макрона до зовнішньої політики. Лідер Франції відомий компромісним підходом до панівного політичного режиму в Росії. Як зазначається, Сунак може вважати, що припинення проблем з інфляцією в британській економіці можливе з припиненням війни. Причиною відставки Трасс стало саме знецінення активів пенсійних фондів в Британії.

Крім британських політиків, на ситуацію в Лондоні впливають і російські олігархи, які мали там свої інтереси, і економічні чинники, наприклад саме з місцевої біржі стартувала російська державна "Роснафта". Не можна забувати і про велику кількість впливових російських мігрантів.

Російська пропаганда, яка попри пошуки креативних рішень, очевидна для тих, хто слідкує за ситуацією на світовій арені, викликає занепокоєння на Заході. Впливові люди почали єднатися, аби протистояти її впливу, що потребує певних ресурсів, але вимагає якнайшвидшої протидії.

Матеріал підготовлено за допомогою сервісів моніторингу LETSDATA та Attack Index.

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