Почали з Меркель, закінчили Путіним. Як Росія "зліпила" фейк про Шольца

Російська пропаганда не відмовляється від поширення фейків. Навпаки, жертвами неправдивих новин стають тисячі, а іноді мільйони читачів. Фокус розповідає, як це працює, на одному конкретному прикладі.

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2 листопада російське видання "РИА Новости" поширило інформацію, що начебто читачі німецького журналу Der Spiegel розкритикували політику канцлера Олафа Шольца щодо Росії, назвавши її руйнівною для Німеччини, а також те, що ці ж самі читачі вважають, що Путін краще за Шольца справляється з управлінням країною.

Матеріал назвали "В Германии назвали главную ошибку Шольца в отношении России", хоча коментарі з німецького журналу Der Spiegel, які наведені у матеріалі, відносяться до статтi "Меркель як фатальний зразок для наслідування – китайська політика Олафа Шольца". Як бачимо, нічого спільного. А далі з 627 коментарів на Spiegel жоден не відповідає наведеному в "РИА Новости": так, там є критика правління Шольца, але в іншому контексті; є про допомогу Україні, але немає нічого позитивного про правління Путіна. І чому російське ЗМІ з 627 коментарів взяло лише 4 і ті перекрутило у вигідному для Кремля контексті?

Все просто. На суцільному інформаційному негативі російським користувачам намагаються показати успішного лідера, а не старого маразматика; економічний занепад в інших країнах, а не тільки в Росії. І тому використовують видуману та викривлену інформацію.

Як пишуть самі ж користувачі: "…У тексті не знайдено нічого спільного з заголовком. Spiegel, здається, має нескінченну творчість, коли справа доходить до критики Шольца".

І ще пару коментарів: "Канцлер робить дуже хорошу роботу! Дуже працьовитий і, перш за все, дуже ефективний. Я дуже радий! Особливо, коли я думаю про альтернативи!".

"Останнім часом завжди говорять про процвітання та втрату процвітання, а мають на увазі лише матеріальні речі.Це дуже недалекоглядно. Тому що, якщо ви визначаєте процвітання з усім цим безглуздим достатком життя, то щось може бути не так. Процвітанням не може бути футболка за 5 євро, яку дешево виробляють у Камбоджі та викидають на смітник, одягнувши її один раз.

Процвітання може означати лише якість життя. Непошкоджене довкілля, дах над головою, смачна їжа та гідні стосунки з людьми. Також щоб люди мали хороші умови життя у своїх країнах і не мусили тікати. Процвітання, яке визначається виключно матеріальним, не є процвітанням. Quickchen з Китаю вас не порадує".

Цей коментар росіянам незрозуміти…

Крім того, багато коментарів, які вихваляють Ангелу Маркель — як жінку, як політика, як лідера і людину, яка передала посаду гідному наступнику.

Спеціалісти постійно вивчають явище дезінформації у мережі та способи її поширення, проте багато людей сприймають фейки, як правдиву інформацію.

Слід пам’ятати, що для створення фейків використовують змінені або вигадані історії, божевільні теорії змови, містифікації, сфабриковані фото та відео.

У 2016 році в США фраза fake news стала однією з найпоширеніших. Про фейкові новини постійно згадують у пресі, соціальних медіа та аналітичних матеріалах.

Фейкові новини розлітаються у 6 разів швидше за правду. Це потужний інструмент, яким можна вплинути на думку людей і переконати їх в будь-якому факті. Що і використовує російська пропаганда.

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